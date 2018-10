Mỹ : Nhà thờ Do Thái bị tấn công, TT Trump lại ủng hộ tự vũ trang

Thêm một vụ thảm sát tại Mỹ. Mục tiêu tấn công là một nhà thờ Do Thái giáo tại Pittsburgh, bang Pennsylvania vào sáng thứ Bảy 27/10/2018. Trước khi bị cảnh sát khống chế, hung thủ, Robert Bowers, một người đàn ông da trắng 48 tuổi, đã nổ súng giết chết 11 người và gây thương tích cho 6 người khác đang dự thánh lễ. Người này bị truy tố với 29 trọng tội.

Nước Mỹ vừa trải qua một tuần lễ đầy bạo lực. Ít nhất 14 chính trị gia đảng Dân Chủ, nhân vật, cơ quan truyền thông chống Donald Trump là mục tiêu khủng bố bằng thư gài bom. Thủ phạm đã bị bắt hôm thứ Sáu 26/10.

Tổng thống Donald Trump lên án không khí hận thù tại Hoa Kỳ, tố cáo hành động « bài Do thái » nhưng ông vẫn chủ trương dùng bạo lực chống bạo lực, qua án tử hình và vũ trang tự vệ.

Từ New York, thông tín viên Grégoire Pourtier tường thuật :

Robert Bowers thường xuyên trút lòng căm thù trên các mạng xã hội và đặt biệt ghét người Do Thái. Sát thủ ở Pittsburgh không phải là kẻ cuồng nhiệt ủng hộ Donald Trump bởi vì theo ông ta, tổng thống Mỹ không có lập trường triệt để và dễ bị thao túng.

Sáng thứ Bảy, trong tin nhắn trên mạng, Robert Bowers nói là không thể kiên nhẫn nữa, phải hành động mà thôi. Mang khẩu M16, loại vũ khí hay được sử dụng trong các cuộc thảm sát đẫm máu tại Mỹ, Robert Bowers chọn nhà thờ Do Thái để hành động.

Tổng thống Donald Trump đòi phải tử hình lập tức những kẻ phạm tội ác loại này nhưng đồng thời ông tiếc là nơi tôn nghiêm này lẽ ra phải được bảo vệ bằng súng.

Ông nói « Vụ thảm sát này là một hành động cực ác, không thể tưởng tượng nỗi… Đất nước chúng ta và thế giới bị chấn động đớn đau. Đây là một hành động bài Do Thái ngỡ rằng không thể xảy ra trong thời đại hiện nay. Vụ việc này cho thấy chúng ta đã không học được bài học quá khứ ».

Trong những ngày gần đây, tổng thống Donald Trump nhiều lần kêu gọi dân Mỹ đoàn kết và giữ thái độ chừng mực, để rồi, vài phút sau, ông cao giọng công kích thô bạo báo chí và đối lập. Những thành phần cực đoan cũng nhắm vào nhà tỷ phú bác ái George Soros mà họ xem là quân cờ trung tâm của một chiến dịch khuynh đảo quy mô của người Do Thái.

Hiệp hội Mỹ chống kỳ thị người Do Thái lớn nhất tại Hoa Kỳ, gần đây cho biết xu hướng bài Do Thái tăng cao tại Mỹ thẩm định : « Vụ tấn công tại Pittsburgh có lẽ là vụ thảm sát đẫm máu nhất chống cộng đồng Do Thái trong lịch sử nước Mỹ ».

Trong thánh lễ Chủ Nhật, đức giáo hoàng Phanxicô chia sẻ niềm đau với « Pittsburg, với Mỹ và cộng đồng Do Thái », nạn nhân của một « hành động bạo lực phi nhân ».