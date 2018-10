(AFP) – INF : Liên Hiệp Quốc bác đề xuất nghị quyết của Nga. Ủy ban chuyên trách về giải trừ vũ khí hôm thứ Sáu 26/10/2018 đã bác đề xuất nghị quyết của Nga nhằm duy trì Hiệp ước về vũ khí hạt nhân tầm trung INF mà Hoa Kỳ vừa thông báo rút khỏi. Trong một cuộc bỏ phiếu, có 55 nước trong số 140 quốc gia tại Đại Hội Đồng LHQ đã từ chối đưa dự thảo này vào chương trình nghị sự. Những nước này cho rằng hồ sơ này thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Các nghị quyết của định chế này mang tính ràng buộc hơn so với các văn bản do Đại Hội Đồng thông qua.

(AFP) – Hungary : Tuần hành ở Budapest ủng hộ đại học Soros. Hàng ngàn người tập trung về thủ đô Budapest ngày 26/10/2018 ủng hộ Đại học Trung Âu do nhà tỷ phú George Soros, người Mỹ gốc Hungrary thành lập. Chính phủ theo tư tưởng dân tộc chủ nghĩa của thủ tướng Viktor Orban muốn đại học này rời khỏi Hungary. Thứ Năm 25/10, ban lãnh đạo Đại học Trung Âu đã thông báo việc ghi danh nhập học cho các sinh viên mới sẽ được tổ chức ở Vienna - Áo kể từ năm 2019, nếu chính phủ Hungary không bảo đảm tự do học tập, từ đây đến đầu tháng 12/2018.

(AFP) – Ý : Hàng ngàn người biểu tình đòi thị trưởng Roma từ chức. Đoàn người biểu tình sáng ngày 27/10/2018 tụ tập trước cửa tòa thị chính. Bà thị trưởng Virginia Raggi bị chỉ trích là đã khiến tình trạng hư nát, dơ bẩn tại thủ đô thêm nghiêm trọng và gây xáo trộn dịch vụ công của thủ đô nước Ý. Cuộc biểu tình diễn ra theo lời kêu gọi của một nhóm người trên Facebook với khẩu hiệu « Roma nói quá đủ rồi ! ».

(AFP) – Afghanistan : Tỉnh Kandahar tổ chức bầu cử sau một tuần trì hoãn. Hơn 500 ngàn cử tri ngày 27/10/2018 được mời gọi bỏ phiếu bầu Quốc Hội bất chấp hiểm nguy rình rập. Cuộc bỏ phiếu này đã bị hoãn một tuần, sau vụ phe Taliban ám sát lãnh đạo cảnh sát địa phương hồi tuần trước. Tỉnh Kandahar, phía nam đất nước, là tỉnh lớn nhất và cũng là cái nôi của phe Taliban tại Afghanistan.

(AFP) – Pháp : Khoảng 30% loài ong bị chết hàng loạt trong mùa đông năm nay. Theo giới nuôi ong, đây là một tỷ lệ tử vong cao chưa từng thấy. Nghiên cứu vừa được công bố đã được thực hiện với 14.000 nhà nuôi ong trên khắp cả nước. Các nhà nuôi ong tố cáo việc sử dụng thuốc trừ sâu là nguyên nhân chính khiến 30% loài ong nuôi không thể sống sót trong mùa đông vừa qua.