AFP) – Liên đoàn quốc tế nhân quyền FIDH kêu gọi nâng tội ác tình dục nhắm vào người Yazidi tại Irak thành « tội ác chống nhân loại ». FIDH ngày hôm qua 25/10 cũng kêu gọi các tòa án Pháp và quốc tế truy tố những phần tử Hồi giáo cực đoan liên quan đến các tội ác tình dục nhắm vào người Hồi giáo thiểu số Yazidi tại Irak. Dựa trên lời kể của 16 nhân chứng còn sống sót, FIDH và tổ chức Kinyat đã xác định được các phần tử Hồi giáo cực đoan có liên quan là người Pháp, Đức, Mỹ, Ả Rập Xê Út, Libya, Tunisia, Liban, Palestine, Yemen và Trung Quốc.

(AFP) – Khối tài sản của các tỉ phú Trung Quốc tăng nhanh chưa từng có. Theo báo cáo của ngân hàng Thụy Sĩ UBS ra hôm nay, mỗi tuần, Trung Quốc có thêm ít nhất 2 tỉ phú. Năm 2017, khối tàn sản của các tỉ phú trên thế giới tăng 19%, đạt 8.900 tỉ đô la. Còn tại Trung Quốc, tỉ lệ này cao hơn gấp hai lần, đạt 1.120 tỉ đô la. Mức tăng tài sản của các tỉ phú châu Âu và Mỹ lần lượt là 19% và 12%.

(AFP – Hong Kong Free Press) – Thỏa thuận Vatican - Bắc Kinh có thể khiến « Giáo hội Công Giáo thực thụ » tại Trung Quốc tiêu vong. Cựu giám mục Hồng Kông Giuse Trần Nhật Quân hôm qua 25/10, đưa ra lời cảnh báo trên. Theo ông, giáo hoàng Phanxicô đã không hiểu được chế độ cộng sản Trung Quốc. Hồng y Trần Nhật Quân đã dùng một hình ảnh châm biếm để thể hiện nỗi lo của ông. Ông nói : « Nếu là họa sĩ, tôi sẽ vẽ Đức thánh cha đang quỳ gối, dâng chìa khóa mở cửa vào thiên giới cho lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, và nói : ‘‘Thưa ông, xin ông hãy công nhận tôi là giáo hoàng’’ ».

(AFP) - Người tị nạn Honduras : Tổng thống Mỹ hứa đưa 800 quân ra biên giới ngăn chặn. Đoàn người Honduras tìm đường sang Mỹ tị nạn tiếp tục cuộc hành trình khổ ải xuyên Mêhicô. Để đến được biên giới nước Mỹ, họ còn phải vượt hơn 3.000 km nữa. Hôm qua, 25/10/2018, tổng thống Mỹ đưa lên mạng Twitter thông điệp, sẽ đưa quân đội ra biên giới để ngăn chặn. Ông Trump than phiền là các điều luật do đảng Dân Chủ thông qua trước đây gây khó khăn cho chính quyền trong việc ngăn chặn người xin tị nạn. Theo New York Times, Donald Trump có thể sẽ ra một sắc lệnh riêng, tương tự như sắc lệnh ngăn chặn dân nhập cư từ một số quốc gia Hồi Giáo, hồi 2017.

(AFP) – Bỉ mua 442 chiến xa Pháp. Bộ Quân Lực Pháp hôm nay, 26/10/2018, thông báo Paris sẽ bán cho quân đội Bỉ 442 thiết giáp, trị giá 1,5 tỉ euro. Thông tin nói trên được đưa ra ngay sau ngày Bruxelles thông báo sẽ mua nhiều máy bay tiêm kích F-35 của Mỹ, thay vì Rafale của Pháp. Quyết định của Bỉ bị chính quyền Pháp cho là bất lợi cho các hợp tác chung của châu Âu.

(AFP) – Cảnh sát châu Âu lần đầu tiên công bố số lượng trẻ em, nạn nhân tình dục được giải cứu. Theo ông Fernando Ruiz, chỉ huy trưởng trung tâm chống tội phạm mạng của Europol, hôm qua, 25/10, trong bốn năm vừa qua, cảnh sát châu Âu đã xác định và cứu thoát được 241 nạn nhân tình dục là trẻ em, trên thế giới. Europol hoan nghênh đóng góp của công chúng, thông qua trang mạng « Stop Child Abuse », được Europol khởi sự từ năm 2017. Mạng này nhận được tổng cộng 22.000 thư hợp tác. Năm 2016, Europol cho biết nạn lạm dụng tình dục trẻ em qua mạng tăng mạnh.