Nga-Mỹ : Trump dọa tăng cường kho đạn hạt nhân

Theo giới phân tích, tổng thống Trump tiếp tục dùng đòn hù dọa với những lời lẽ đao to búa lớn. Trả lời báo chí tại Nhà Trắng, nguyên thủ Mỹ một lần nữa nhắc lại Nga "không tôn trọng tinh thần của thỏa thuận và không tôn trọng bản thân hiệp ước INF" từng được Washington và Matxcơva ký kết năm 1987, khi chiến tranh lạnh chưa kết thúc.

Tuy nhiên hãng tin Pháp AFP lưu ý, Donald Trump không nói rõ là một khi rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp Ước Hạn Chế Vũ Khí Hạt Nhân Tầm Trung, Hoa Kỳ có đàm phán lại về một hiệp định mới với Nga hay không. Chủ nhân Nhà Trắng dọa tăng cường kho đạn hạt nhân nếu như "Nga, Trung Quốc hay bất kỳ một ai" tiếp tục các hoạt động này.

Đang có mặt tại Matxcơva, cố vấn an ninh của Nhà Trắng John Bolton trong buổi làm việc với bộ trưởng Quốc Phòng Nga Serguei Choigou ngày 23/10/2018 cho biết, nhiệm vụ của ông lần này là nhằm "thúc đẩy và tăng cường đối thoại" Mỹ-Nga. Cũng trong ngày hôm nay, ông Bolton được tổng thống Vladimir Putin tiếp tại điện Kremlin trước khi họp báo vào lúc 5 giờ chiều nay, giờ quốc tế tổng kết về chuyến công tác tại Liên Bang Nga.

Hôm qua, cố vấn an ninh phủ tổng thống Mỹ trong cuộc thảo luận với ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov và lãnh đạo Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nga, Nikolai Patrouchev, đã tập trung vào hai hồ sơ gồm hiệp ước INF và cảnh cáo Nga không nên can thiệp vào bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Phía Matxcơva bác bỏ những cáo buộc vi phạm hiệp ước lịch sử năm 1987.

Trả lời báo chí, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc Mỹ rút khỏi hiệp ước INF "đẩy thế giới vào tình huống nguy hiểm hơn", và trong trường hợp Washington thực sự rút khỏi Hiệp Ước Hạn Chế Vũ Khí Tầm Trung, Matxcơva sẽ "khôi phục lại cân bằng quân sự" với Hoa Kỳ.

Theo giới quan sát, cuộc tiếp xúc giữa cố vấn an ninh Mỹ và các đối tác Nga tại Matxcơva là một cuộc "đối thoại giữa những người điếc", không bên nào nghe bên nào.