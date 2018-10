(RSF) - Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) chúc mừng Mẹ Nấm tự do. Trong tuyên bố ngày 17/10/2018, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới chúc mừng blogger « Mẹ Nấm » Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được tự do và cùng gia đình bay sang Mỹ sau 24 tháng bị giam cầm với bản án 10 năm tù. Phóng Viên Không Biên Giới kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả những blogger khác, chỉ vì tìm cách truyền đạt tiếng nói của dân oan, của những người bị bộ máy tuyên truyền của chế độ xem nhẹ, mà phải đi tù.

(AFP) - Vợ cựu lãnh đạo Interpol lo sợ tính mạng bị đe dọa. Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình BBC tối qua, 18/10/2018, bà Grace Mạnh, vợ ông Mạnh Hoành Vĩ, cựu chủ tịch Interpol vừa bị chính quyền Bắc Kinh bắt giữ vì các cáo buộc tham nhũng, cho biết bà rất lo sợ cho an toàn cá nhân, đồng thời tố cáo chính quyền Bắc Kinh bắt chồng bà vì mục đích truy bức chính trị và e rằng ông Mạnh khó có thể sống được. Bà Mạnh, hiện đang sống tại Pháp, cho biết đã nhận được nhiều cú điện thoại đe dọa và có cảm giác bà đang là mục tiêu.

(Yonhap) - Hàn Quốc hoàn tất chiến dịch gỡ mìn ở biên giới. Ngày 19/10/2018, Seoul thông báo đã hoàn tất chiến dịch tháo gỡ mìn bên phần của Hàn Quốc trong Khu an toàn chung ở Bàn Môn Điếm. Chiến dịch này nằm trong chương trình giải trừ quân bị khu an toàn chung theo thỏa thuận quân sự giữa hai miền Triều Tiên đã được ký tại thượng đỉnh Moon Jae In - Kim Jong Un hôm 19/09. Tuần tới, hai bên sẽ bắt đầu tiến hành rút bớt các trạm gác, binh sĩ và vũ khí ra khỏi khu An toàn chung.

(AFP) - Afghanistan : Bầu Quốc Hội trong bầu không khí căng thẳng. Thứ Bẩy 20/10/2018, Afghanistan sẽ bầu Quốc Hội mới trong không khí bất an. Hôm nay, 19/10, một vụ khủng bố xảy ra tại Kandahar. Sát thủ, một cận vệ của tỉnh trưởng Kandahar, đã bất ngờ nổ súng vào lưng giết chết tướng Abdul Raziq, chỉ huy trưởng cảnh sát và chỉ huy trưởng phản gián địa phương. Tướng Scott Miller, tân tư lệnh lực lượng NATO và Hoa Kỳ tại Afghanistan, có mặt tại chỗ thì vô sự.

(Reuters) - Hoa Kỳ phản đối đối tác thương mại trước WTO. Một viên chức Mỹ ngày 18/10/2018 cho biết là Washington đã phản đối với Tổ Chức Thương Mại Thế Giới về các biện pháp trả đũa của một số đối tác thương mại Mỹ như Trung Quốc, Liên Hiệp Châu Âu,Canada, Mêhicô, chống lại biện pháp thuế mà Mỹ áp đặt.