Nhiều doanh nghiệp tẩy chay hội nghị kinh tế ở Ả Rập Xê Út

Hội nghị mang tên « Sáng kiến Đầu tư Tương lai » (Future Investment Initiative), do hoàng thái tử Mohammed Ben Salmane khởi xướng, trên nguyên tắc sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 25/10/2018. Nhưng hôm nay, bộ trưởng Kinh Tế Pháp Bruno Le Maire vừa thông báo là ông sẽ không dự hội nghị này do vụ mất tích của nhà báo Khashoggi, mà Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định là đã bị các nhân viên Ả Rập Xê Út sát hại ngay trong tòa lãnh sự ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nhật báo Mỹ The New York Times, một trong những nghi can là một nhân vận thân cận với thái tử Mohammed Ben Salmane.

Trước đó, hôm thứ Ba, tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế Christine Lagarde cũng đã thông báo hủy chuyến công du Trung Đông, trong đó có chặng Ả Rập Xê Út.

Trong khi đó, theo hãng tin AFP, nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn trong các lĩnh vưc tài chính, công nghiệp, công nghệ đã thông báo hủy việc tham gia hội nghị kinh tế ở Ryad. Con số các doanh nghiệp tẩy chay hội nghị Ryad ngày càng đông.

Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, hôm qua, các nhà điều tra đã khám xét tư dinh của lãnh sự Ả Rập Xê Út, như tường trình của thông tín viên Anne Andlauer từ Istanbul :

« Giống như họ đã làm tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út đêm thứ Hai rạng sáng thứ Ba vừa qua, các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ đã khám xét rất kỹ lưỡng tư dinh của lãnh sự Ả Rập Xê Út. Vị lãnh sự này đã rời Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba, sau khi được thông báo là nhà riêng của ông sắp bị lục soát. Nhưng chứng kiến cuộc khám xét có 11 viên chức Ả Rập Xê Út, thành viên của một phái đoàn đã đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước.

Toàn bộ các phòng của tư dinh lãnh sự Ả Rập Xê Út đều bị lục soát, kể cả mái nhà. Các xe hơi của tư dinh và xe hơi riêng của lãnh sự cũng không bị bỏ sót. Tham gia cuộc khám xét có khoảng 30 cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, với sự trợ giúp của chó nghiệp vụ và máy bay không người lái.

Các nhà điều tra đã cố tìm ra các vết máu và các vết ADN. Ngay từ ngày đầu tiên, Ankara đã khẳng định nhà báo Jamal Khashoggi đã bị sát hại ngay trong tòa lãnh sự. Trên báo chí, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, xin được giấu tên, cho biết là khi lục soát tòa lãnh sự, họ đã tìm thấy bằng chứng xác nhận vụ sát nhân.

Tuy nhiên, các nhà điều tra hiện vẫn chưa giải đáp được câu hỏi chính yếu : nếu ông đã bị sát hại, thi hài của nhà báo Jamal Khashoggi hiện đang ở đâu ? »