Tổng thống Hàn Quốc công du Pháp tìm hậu thuẫn cho hòa bình Triều Tiên

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, phát biểu trước hơn 200 công dân Hàn Quốc tại hội trường Maison de la Mutualité ở Paris, tổng thống Moon Jae In cho biết, trong cuộc hội kiến với nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron ngày thứ Hai tới, 15/10, trước hết ông « sẽ đề nghị Pháp, với tư cách là thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc và thành viên trụ cột của Liên Hiệp Châu Âu, nỗ lực đóng góp cho phi hạt nhân hóa và một nền hòa bình bền vững trên báo đảo Triều Tiên ».

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tỏ ra tin tưởng là « hòa bình trên bán đảo Triều Tiên sẽ sớm trở lại », thế nhưng, thách thức trước mắt là khi nào Bình Nhưỡng sẽ thực sự quyết định từ bỏ hệ thống vũ khí hạt nhân.

Chuyến công du của tổng thống Hàn Quốc được lên kế hoạch vào lúc tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên lâm vào bế tắc. Washington không chấp nhận quốc tế dỡ bỏ trừng phạt, chừng nào mà Bình Nhưỡng chưa có các biện pháp cụ thể hướng đến việc phi hạt nhân hóa một cách « không thể đảo ngược ».

Vận động Hội Đồng Bảo An giảm nhẹ trừng phạt

Theo ông Moon Chung In, cố vấn an ninh quốc gia và đối ngoại của tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae In sẽ trực tiếp chuyển đến tổng thống Pháp lập trường của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Đó là « sẵn sàng thực sự phi hạt nhân hóa », « nhưng để đổi lấy các nỗ lực cụ thể » của Bình Nhưỡng, phía đối tác cũng cần tỏ ra « mềm dẻo ». Seoul hy vọng thuyết phục được Hội Đồng Bảo An, đặc biệt là Paris, trong vấn đề này.

Đối với Seoul, để đàm phán thực sự tiến triển, Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên cần nhân nhượng nhau. Trong giới thân cận của tổng thống Hàn Quốc, nhiều người đặt hy vọng trong thượng đỉnh Trump - Kim lần thứ hai, dự kiến diễn ra sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ, đầu tháng 11/2018, hai bên sẽ đạt được các thỏa hiệp.

Theo ông Moon Chung In, cố vấn an ninh quốc gia và đối ngoại của tổng thống Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên cần đưa ra một số biện pháp phi hạt nhân hóa thực chất, như đóng cửa hoàn toàn cơ sở nghiên cứu hạt nhân và làm giàu uranium Yongbyon, còn Hoa Kỳ cần giảm nhẹ các trừng phạt.

Ngoài vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, nguyên thủ Hàn Quốc dự kiến sẽ « thảo luận sâu » với tổng thống Pháp, « về nhiều vấn đề quan trọng mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, như biến đổi khí hậu, môi trường, khủng bố, nhân quyền, cũng như các chiến lược tăng trưởng mới ».

Sau Pháp, ông Moon Jae In sẽ đến Ý, Vatican, Bỉ và Đan Mạch.