(AFP) – Việt Nam : Một nhà tranh đấu bị kết án 5 năm tù, vì các bài viết chỉ trích chính quyền. Hôm qua, 12/10/2018, ông Đỗ Công Đương, 54 tuổi, bị một tòa án tỉnh Bắc Ninh kết án 5 năm tù giam vì nhiều bài viết và video, bị cáo buộc là « lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước ». Vào tháng trước, ông Đương đã bị kết án 4 năm tù, vì « tội » quay phim một số vụ cưỡng chế đất đai. Trong phiên xử, luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Đương cho biết, thân chủ của ông giải thích đấu tranh chống tham nhũng và bất công hoàn toàn không phải là chống lại chế độ. Riêng từ đầu năm đến nay, ít nhất 50 nhà tranh đấu tại Việt Nam bị chính quyền bỏ tù.

(AFP) – Mỹ gây sức ép với các nước hỗ trợ tài chính cho chế độ của tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Bên lề cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, Nhật, các nước châu Âu và Mỹ Latinh đã gặp gỡ để bàn về cuộc khủng hoảng Venezuela. Bộ trưởng Ngân Khố Hoa Kỳ Steven Mnuchin hôm qua 12/10/2018 kêu gọi tất cả các nước cho chế độ của tổng thống Nicolas Maduro vay tiền phải minh bạch và thông báo công khai điều kiện cho vay và yêu sách với Venezuela.

(AFP) – Mỹ tiếp xúc với Taliban ở Afghanistan. Đặc sứ Hoa Kỳ về hòa bình cho Afghanistan đã gặp phái đoàn đại diện của Taliban ở Doha, Qatar, nơi tổ chức Taliban có văn phòng, vào ngày thứ Sáu 11/10/2018. Thông tin trên được Wall Street Journal tiết lộ hôm qua và Taliban hôm nay 13/10 cũng xác nhận thông tin. Tuy nhiên, bộ Ngoại Giao Mỹ chưa khẳng định tin tức về cuộc gặp với Taliban.

(Reuters) – Pháp: Tư Pháp mở điều tra về nghi án bán độ trong trận đấu PSG-Sao Đỏ Bêograd. Theo báo thể thao L'Equipe, trận thắng 6-1 của câu lạc bộ Pháp trên câu lạc bộ Serbia tại vòng bảng Cúp châu Âu Champions League hôm 03/10/2018 bị nghi ngờ là do thỏa thuận nhằm dàn xếp tỷ số. Một lãnh đạo câu lạc bộ Sao Đỏ Bêograd được cho là đã đặt cược 5 triệu euro trên khả năng PSG sẽ thắng đội bóng Serbia với cách biệt 5 bàn. Kết quả trận đấu là 6-1, phù hợp lạ lùng với dự đoán đánh cược.

(AFP) – Facebook: dữ liệu cá nhân của 29 triệu người bị đánh cắp trong vụ tấn công vào mạng xã hội này hồi cuối tháng 09/2018. Con số trên thấp hơn so với ước tính ban đầu của Facebook là có 50 triệu nạn nhân. Tất cả 29 triệu Facebooker nói trên bị hacker lấy cắp thông tin về tên, địa chỉ email và số điện thoại. 14 triệu người khác có thể bị lộ nhiều thông tin hơn. Tuy nhiên, Facebook trấn an là tin nhắn riêng tư của khách hàng không bị lộ. Cảnh sát liên bang Mỹ vẫn đang điều tra.

(AFP) – Một chai rượu wisky sản xuất năm 1926 hôm nay 13/10/2018 có thể đánh bại kỷ lục là chai rượu đắt nhất thế giới, với giá có thể lên tới 1,2 triệu đô la, trong một phiên bán đấu giá tại New York. Chai rượu quý được hãng The Maccalan đóng chai vào năm 1986, sau 60 năm rượu được ủ trong thùng gỗ sồi. Trong 6 tháng qua, 3 chai rượu của The Maccalan cũng được bán với giá trên 1 triệu đô la/chai trong các phiên đấu giá.

(AFP) – Tuần hành khắp nước Pháp vì khí hậu : « Hãy hành động trong lúc còn kịp ». Hôm nay thứ Bảy, 13/10/2018, khoảng 80 cuộc tuần hành dự kiến diễn ra. Các cuộc tuần hành hoàn toàn do xã hội dân sự tự tổ chức, không có sự tham gia của đảng phái chính trị hay hiệp hội. Theo một điều phối viên phong trào, bà Danièle Migneaux, mục tiêu của phong trào công dân này là chuyển một « thông điệp rõ ràng, mà tất cả mọi người đều có thể hiểu được ». Đó là « hãy hành động vì khí hậu », « trong lúc còn kịp ». Đợt tuần hành diễn ra đúng một tháng sau phong trào xuống đường bất ngờ ngày thứ Bảy 8/9 trước, được tổ chức sau khi bộ trưởng Môi Trường Nicolas Hulot từ chức.