Thổ Nhĩ Kỳ phóng thích mục sư Mỹ Andrew Brunson

Hôm qua, 12/10/2018, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã trả tự do cho mục sư Mỹ Andrew Brunson, sau hơn hai năm giam cầm và quản thúc. Vụ án mục sư Mỹ bị Ankara cáo buộc ủng hộ « các tổ chức khủng bố » khiến quan hệ Hoa Kỳ - Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi trầm trọng. Mục sư Brunson từng đối diện với án phạt 35 năm tù.

Ngày hôm nay, thứ Bảy 13/10, tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch đón mục sư Brunson tại Nhà Trắng. Đối với ông Donald Trump, việc trả tự do nói trên là một thắng lợi chính trị quan trọng, trong bối cảnh chưa đầy một tháng nữa là cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Thông tín viên Anne Corpet tường trình từ Washington :

« Mục sư Andrew Brunson thuộc cùng một giáo hội Tin Lành với phó tổng thống Mỹ Mile Pence, người đã góp phần vào việc huy động cử tri ủng hộ ông. Trên mạng Twitter, Mike Pence đã khẳng định là việc mục sư được trả tự do là nhờ ở các nỗ lực của tổng thống Trump, nhưng cũng đồng thời nhờ sự cầu nguyện của hàng triệu người Mỹ. Phó tổng thống Pence cho biết thêm : ‘‘Nhà hoạt động tôn giáo vô tội này sẽ sớm trở về nhà. Xin cảm ơn Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của chúng tôi’’.

Việc trả tự do cho viên mục sư sẽ khiến cho các tín đồ thêm phấn chấn. Họ vốn đã hân hoan sau khi ông Kavanaugh được bổ nhiệm làm thẩm phán Tòa Án Tối Cao và việc đại sứ quán Mỹ tại Israel được chuyển đến Jerusalem. Chiếm khoảng một phần tư dân số Mỹ, các cử tri Tin Lành này rất quan trọng đối với ông Donald Trump. Tuyệt đại đa số đứng đằng sau tổng thống. Tuy nhiên, mức độ ủng hộ lớn lao nói trên đã có phần bị suy giảm do chính sách nhập cư của chính phủ, đặc biệt là việc con cái nhiều gia đình người nhập cư bị buộc phải tách khỏi bố mẹ.

Việc viên mục sư được trả tự do chắc chắn sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho ông Donald Trump, ngoài nhóm cử tri truyền thống nói trên. Tổng thống Mỹ luôn luôn khẳng định là việc đưa trở lại Mỹ các con tin Hoa Kỳ đang bị cầm giữ là một ưu tiên của ông. Trên bình diện này, ông Trump đã thành công hơn người tiền nhiệm Barack Obama. Tổng thống Mỹ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ dịp để nhấn mạnh điều này ».

Trong thời gian gần đây, liên minh Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ liên tục chịu nhiều thử thách, đặc biệt do cuộc khủng hoảng Syria. Ngay sau khi mục sư Brunson được trả tự do, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi Ankara « trả tự do nhanh chóng » cho tất cả người Mỹ đã bị giam giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là một nhà khoa học của NASA, ông Serkan Golge, cũng như một số nhân viên người địa phương của cơ quan ngoại giao Mỹ.

Một hồ sơ gây căng thẳng khác là vụ cựu tổng thư ký một ngân hàng công của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mehmet Hakan Atilla, bị án tù 32 tháng, do lách các lệnh trừng phạt của Mỹ chống Iran. Theo một số phương tiện truyền thông, Ankara có thể đang thương thuyết nhằm giảm nhẹ số tiền phạt khổng lồ nhắm vào ngân hàng Halkbank. Việc trả tự do cho mục sư Brunson có thể nằm trong cuộc mặc cả nói trên.