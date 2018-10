Ba Lan bác bỏ bản đánh giá thực hiện các quyền cơ bản trong châu Âu

Trong cuộc họp ngày 11/10/2018 tại Luxembourg, chính phủ Ba Lan đã ngăn cản Liên Hiệp Châu Âu thông qua một văn bản về việc thi hành và bảo vệ các quyền cơ bản trong khối, trong đó có điều khoản liên quan đến phân biệt nhắm vào cộng đồng người đồng tính LGBT. Lý do được Ba Lan nêu ra là thiếu điều khoản về sự phân biệt nhắm vào người Công Giáo và Do Thái.

Văn bản trên vẫn được các nước thành viên nhất trí thông qua hàng năm, trừ năm 2018. Bộ trưởng Tư Pháp Ba Lan giải thích lý do phủ quyết là vì các tôn giáo như Do Thái và Công Giáo không được nêu trong đoạn đề cập đến sự kỳ thị nhắm vào « các nhóm tôn giáo ». Ông cho rằng « bảo vệ người theo Công Giáo và Do Thái trước những vụ kỳ thị tôn giáo cũng phải bình đẳng như bảo vệ quyền của người đồng tính, trẻ em, người nhập cư và phụ nữ ».

Tuy nhiên, một nguồn tin ngoại giao cho AFP biết, thực ra « Ba Lan phủ quyết vì một đoạn liên quan đến cộng đồng người đồng tính » không phù hợp với họ. Theo quan chức này, đây là trường hợp « chưa từng xảy ra » và không khí « rất căng thẳng » trong cuộc họp của các bộ trưởng.

Việc Ba Lan phủ quyết khiến văn bản được thông qua chỉ được coi là những kết luận của nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội Đồng Châu Âu là Áo, mà không phải là văn kiện chính thức của khối.