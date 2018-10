Syria : Mỹ đặt điều kiện tái thiết hậu chiến, buộc Iran rút quân

Trong bài tham luận tại Trung tâm Do Thái vì An ninh nước Mỹ, ngoại trưởng Mike Pompeo lần đầu tiên phác họa một vài nét chính trong chính sách mới của Washington. Ngoại trưởng Mỹ nhìn nhận, cuộc chiến Syria đã đến một khúc quanh, chế độ Bachar al Assad, với sự trợ giúp của Nga và Iran củng cố kiểm soát trên chiến địa, Daech chưa bị tiêu diệt nhưng chỉ còn là chiếc bóng mờ. Do vậy, Washington sẽ xem xét lại chính sách vì tiêu diệt Daech không phải là mục tiêu duy nhất.

Cũng theo ngoại trưởng Mỹ, chính quyền Donald Trump muốn có một giải pháp chính trị cho Syria cùng lúc bảo đảm an ninh cho Israel. Cụ thể là Iran và các đơn vị võ trang phụ thuộc phải rút hết khỏi Syria. Đó là điều kiện để Hoa Kỳ tài trợ công cuộc tái thiết, nếu không Washington sẽ « không chi ra một đồng ».

Theo một nguồn tin ngoại giao, Hoa Kỳ sẽ « tìm được cách » duy trì một lực lượng ở miền bắc Syria cho dù Quốc Hội không nhiệt tình với việc này.