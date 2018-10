(Inquirer) - Năm ngư dân Philippines được thủy thủ Mỹ cứu ở Biển Đông. Thông tin ngày 09/10/2018 của Hạm Đội Thái Bình Dương Mỹ cho biết năm ngư dân trên được thủy thủ đoàn của một tầu chở hàng Mỹ cứu ngày 08/10. Họ được kiểm tra sức khỏe và tuân thủ quy trình kiểm tra an ninh.

(AFP) – Hàn Quốc diễn tập hải quân, Nhật Bản không tham gia. Hôm nay, 10/10/2018, Seoul khai mạc cuộc diễn tập hải quân lớn, với 13 nước tham dự. Tokyo quyết định rút lui, do vụ lá cờ của hải quân Nhật gây tranh cãi. Việc Nhật dự kiến tham gia đã gây nhiều cuộc biểu tình dữ dội tại Hàn Quốc. Cờ của hải quân Nhật bị lên án là giống với lá cờ của quân đội phát xít Nhật trong thời kỳ Thế chiến Hai.

(Reuters) - Trung Quốc chống sản phẩm Halal ở Tân Cương. Theo chính quyền địa phương, chiến dịch này nhằm mục đích ngăn chặn Hồi Giáo thâm nhập vào đời sống thế tục và nuôi dưỡng « cực đoan ». Thông báo được Hội đồng thành phố Urumqi đăng trên mạng xã hội sau cuộc họp ngày 08/10. Các cán bộ thành phố được lãnh đạo đảng yêu cầu tuyên thệ chống sản phẩm Halal lan truyền.

(AFP) - Đức giao cho Bỉ một nhà ngoại giao Iran bị tình nghi liên quan vụ khủng bố hụt ở ngoại ô Paris. Ông Assadollah Assadi, đang làm việc tại sứ quán Iran ở Đức, đã được giao cho phía Bỉ ngày 09/10/2018 và trình diện trước thẩm phán điều tra ngày 10/10. Ông bị đối lập Iran cáo buộc là « chủ mưu » kế hoạch khủng bố tại Villepinte, ngoại ô Paris hồi tháng Sáu, nhắm vào cuộc tập hợp của phong trào đối lập Iran Mojahedin-e Khalq (MEK).

(AFP) - Pháp muốn đóng cửa các phòng tắm nắng nhân tạo UV. Cơ Quan An Toàn Sức Khỏe Quốc Gia (Anses) đề xuất chính phủ Pháp cấm những cơ sở này. Theo thông tin được đăng ngày 10/10/2018 trên website của cơ quan, lý do là « rủi ro mắc bệnh ung thư do tia UV của các máy tắm nắng nhân tạo ngày càng cao ».

(FIDH) - Liên Minh Thế Giới chống án tử hình tố cáo tình trạng tử tù bị đối xử tàn tệ. Nhân ngày 10/10/2018, ngày Quốc tế chống án tử hình lần thứ 16, Liên Minh Thế Giới chống án tử hình (WCADP) khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh đến cùng để chống lại hình thức trừng phạt man rợ, vô nhân đạo này. Nhưng các nhà tranh đấu chống án tử hình cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế trước mắt đặc biệt chú ý đến các điều kiện giam giữ tù nhân, bị kết án tử hình, tại Hoa Kỳ hay nhiều quốc gia châu Phi và châu Á khác. WCADP tố cáo việc rất nhiều quốc gia không coi các tử tù như những con người.

(AFP) - Nghị Viện Toàn Châu Âu hoãn bỏ phiếu cho phép nghị sĩ Nga trở lại. Hôm qua, 09/10/2018, Nghị Viện của Hội Đồng Toàn Châu Âu, sau nhiều giờ tranh luận quyết liệt, đã quyết định hoãn lại việc bỏ phiếu thay đổi quy chế, cho phép nghị sĩ Nga trở lại với định chế châu Âu này. Các nghị sĩ Nga bị cấm cửa, sau việc Matxcơva sát nhập bán đảo Crimée của Ukraina năm 2014. Đối với các thế lực muốn duy trì quan điểm cứng rắn với Matxcơva, như Anh Quốc, hay Ukraina, đây là một thắng lợi.

(AFP) - Nghi án ám sát Skripal : Một trong hai nghi phạm là bác sĩ quân báo Nga. Trang mạng điều tra Bellingcat, hôm qua, 09/10/2018, cho biết một trong hai nghi phạm là bác sĩ, có tên thực là Alexandre Evguenievitch Michkine. Nhân vật này được biết đã gia nhập tình báo quân sự Nga, trước năm 2003, và đã từng tham gia nhiều hoạt động bí mật tại Ukraina trong những năm 2011-2014. Bác sĩ này trước đó được biết đến với tên gọi Alexandre Petrov, căn cứ theo hộ chiếu nhập cảnh vào Anh Quốc.