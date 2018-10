(AFP) - Tình báo Hà Lan phá vỡ một âm mưu của Nga tấn công Tổ Chức Chống Vũ Khí Hóa Học, La Haye. Bộ trưởng Quốc Phòng Hà Lan ngày 04/10/2018 thông báo, đã « bắt quả tang » một nhóm 4 nhân viên tình báo Nga, trong một chiếc xe có trang bị nhiều máy móc, gần sát trụ sở của Tổ Chức Chống Vũ Khí Hóa Học. Vụ việc xảy ra hồi tháng 4/2018. Máy tính của một trong số bốn nghi can nói trên kết nối với các đường dây tại Brazil, Thụy Sĩ và Malaysia. Giới điều tra tìm thấy tài liệu liên quan tới vụ chiếc máy bay MH17 bị tên lửa bắn rơi tại miền đông Ukraina hồi tháng 07/2014 trong máy.

(AFP) - Na Uy gia hạn thời gian tạm giam gián điệp Nga. Mikhail Bochkarev, tên trên giấy tùy thân, bị Na Uy nghi ngờ là gián điệp, sẽ ngồi tù thêm hai tuần nữa kể từ 04/10/2018 theo quyết định của toà án Oslo. Nhân vật này bị bắt tại phi trường Oslo ngày 21/09, sau khi tham dự một cuộc hội thảo liên nghị viện do Quốc hội Na Uy tổ chức. Theo nhiều người tham dự hôi thảo, Mikhail Bochkarev có hành tung khác thường. Cảnh sát Na Uy nghi ngờ đương sự thu thập thông tin về hệ thống vi tính của Quốc Hội.

(AFP) - Tin tặc Bắc Triều Tiên bị tố đánh cắp hàng trăm triệu đô la từ các ngân hàng thế giới. Công ty an ninh mạng của Mỹ, FireEye, ngày 03/10/2018 đã lên tiếng cảnh báo về việc nhóm tin tặc Bắc Triều Tiên APT 38 đã trộm hàng trăm triệu đô la bằng cách đột nhập vào hệ thống máy tính của hàng loạt ngân hàng trên thế giới kể từ năm 2014. Vụ trộm cắp này được thực hiện thông qua những cuộc tấn công tin tặc cực kì tinh vi và có tính phá hoại cao, mà nạn nhân là 16 cơ sở ở ít nhất 11 quốc gia. Trong danh sách nạn nhân có Ngân Hàng TP Việt Nam.

(AFP) - Malaysia : Phu nhân cựu thủ tướng Najib bị tuy tố tội rửa tiền. Bà Roslah Mansor, 66 tuổi, vợ của cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak, hôm nay, 04/10/2018, đã bị tòa án Kuala Lumpur truy tố về tội rửa tiền trong vụ tai tiếng biển thủ gần 1 tỷ đô la của ngân hàng đầu tư phát triển 1MDB. Chồng bà cũng bị ra tòa để trả lời về những cáo buộc có liên quan. Cựu đệ nhất phu nhân Malaysia nổi tiếng hoang phí đã phủ nhận 17 trọng tội. Công tố đòi nghi can phải nộp 2,4 triệu đô la tiền thế chân để được tại ngoại hầu tra.

(AFP) - Quan hệ Ryad-Ankara căng thẳng sau vụ một nhà báo mất tích ở Istanbul. Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Ankara đã bị triệu mời lên bộ Ngoại Giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 04/10/2018 để giải thích về vụ một nhà báo người Ả Rập Xê Út bị mất tích sau khi vào lãnh sự quán Ả Rập Xê Út tại Istanbul hôm 02/10. Theo Ankara, nhân vật này vẫn còn ở bên trong lãnh sự quán Ả Rập Xê Út, còn theo Ryad thì người này đã rời đi.

(AFP) - Pháp : Saint-Etienne ôn lại những ca khúc hay nhất của cố nhạc sĩ David Bowie. Đêm thứ Bảy 06/10/2018, nhà hát thành phố Saint-Etienne, miền đông nước Pháp sẽ tổ chức đêm trình diễn để ôn lại những ca khúc đã cùng nhạc sĩ David Bowie đi vào huyền thoại. Chương trình mang tên Bowie Symphonic. Một dàn nhạc giao hưởng hòa âm lại những bài ca nổi tiếng nhất của ông hoàng nhạc rock như Space Oddity, Let's Dance, Ashes to Ashes, Heroes, Ziggy Stardust, Where Are We Now...