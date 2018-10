(The Times of India ) - Tàu Cảnh sát biển Việt Nam thao dượt chung với tàu Ấn Độ. Hôm qua, 2/10/2018, một chiếc tàu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam lần đầu tiên ghé thăm một cảng của Ấn Độ và ngày mai sẽ tham gia thao dượt chung với một tàu của lực lượng tuần dương Ấn Độ về phối hợp phòng chống cướp biển, tìm kiếm cứu nạn. Trước đó, ngày 01/10, một phái đoàn gồm 6 người, do tư lệnh Cảnh sát biển, thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn dẫn đầu, đã hội đàm với phái đoàn lực lượng tuần duyên Ấn Độ tại New Delhi nhằm thảo luận việc tăng cường hợp tác song phương.

(AP) - Canada tước danh hiệu công dân danh dự của bà Aung San Suu Kyi. Cố Vấn Nhà Nước Miến Điện đã bị Thượng Viện Canada chính thức bỏ phiếu ngày 02/01/2018, tước bỏ danh hiệu công dân danh dự. Lý do là bà Aung San Suu Kyi đã từ chối lên án việc quân đội Miến Điện đàn áp cộng đồng thiểu số Hồi Giáo Rohingya. Vào tuần trước, Hạ Viện Canada cũng đã thông qua quyết định này. Bà Suu Kyi được Canada trao danh hiệu công dân danh dự vào năm 2007.

(Reuters) - Phạm Băng Băng (Fan Bingbing) phải trả 129 triệu đô la vì chậm nộp thuế. Theo Tân Hoa Xã ngày 03/10/2018, khoản tiền này gồm tiền nợ thuế và tiền phạt. Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới bị cáo buộc kí các hợp đồng « âm-dương », có nghĩa là giá trị hợp đồng thật, thấp hơn rất nhiều so với thù lao thật mà Phạm Băng Băng nhận được nhằm mục đích trốn thuế.

(Reuters) - Nga giao xong tên lửa địa đối không S-300 cho Syria. Thông báo của bộ trưởng Quốc Phòng Nga được truyền hình trên kênh Rossiya 24 ngày 02/10/2018. Tuy nhiên, số lượng tên lửa không được nêu rõ. Trả lời báo giới cùng ngày, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết chưa thể khẳng định thông tin Nga giao tên lửa S-300 cho Syria.

(AFP) - Sau gần 20 năm tranh cãi, Úc xóa thuế đánh vào một số sản phẩm vệ sinh phụ nữ. Ngày 03/10/2018, chính quyền Úc quyết định xóa khoản thuế 10%, được áp dụng từ năm 2000 đối với nhiều sản phẩm vệ sinh phụ nữ được đánh giá là có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, loại băng vệ sinh dạng ống (tampon) và một số sản phẩm khác vẫn bị đánh thuế.

(AFP) - Khách du lịch quốc tế đến Pháp đông hơn vào mùa hè 2018. Theo thống kê tạm thời được chính Pháp công bố ngày 03/10/2018, số lượng người Pháp du lịch nước ngoài cũng tăng hơn. Pháp hy vọng đón hơn 90 triệu lượt khách nước ngoài vào năm 2018, để đạt được mức đề ra là 100 triệu khách. Mục tiêu của chính phủ là cho đến năm 2020 sẽ vượt ngưỡng tổng doanh thu 60 tỉ euro, so với 53 tỉ euro đạt được vào năm 2017.

(AFP) - Pháp: Tù vượt ngục khét tiếng Redoine Faid bị bắt lại sau ba tháng lẩn trốn. Kẻ từng nổi tiếng trong vụ vượt ngục bằng trực thăng đáp xuống ngay nhà tù, đã bị bắt giữ sáng 03/10/2018 ở nơi anh ta lớn lên là thị trấn Creil, thuộc tỉnh Oise miền bắc nước Pháp sau 3 tháng lẩn trốn. Đặc nhiệm Pháp đã đột kích vào căn hộ lớn nơi Faid tạm trú ngay sau 4 giờ sáng (giờ địa phương), và bắt giữ tội phạm 46 tuổi. Người này đã không hề kháng cự dù trong nhà có súng. Ngoài ra cảnh sát còn câu lưu thêm ít nhất 6 người khác, bị tình nghi là đã giúp đỡ Redoine Faid trong lúc lẩn trốn.

(AFP) - Một nhà báo Ả Rập Xê Út mất tích sau khi vào lãnh sự quán nước mình ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Jamal Khashoggi, 59 tuổi, có quan điểm phê phán chính quyền Riyad, là biên tập viên các bài báo chính luận cho tờ báo Mỹ Washington Post, đã hoàn toàn biệt tăm kể từ khi đi vào lãnh sự quán ngày 02/10/2018 vào khoảng 10 giờ GMT. Báo Washington Post xác nhận là không thể bắt liên lạc được với ông Jamal. Tờ báo tỏ ra rất lo lắng, cho rằng nếu ông bị bắt, đó là một điều đáng công phẫn.