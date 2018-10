Mỹ: Thuế vụ New York điều tra về cáo buộc TT Trump trốn thuế

Ngay sau tiết lộ của nhật báo Mỹ The New York Times, vào hôm qua, 02/10/2018, cơ quan thuế vụ bang New York cho biết đã mở một cuộc điều tra về các thông tin cáo buộc là tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận từ bố mẹ hơn 400 triệu đô la, mà một phần đã có được nhờ « trốn thuế ».