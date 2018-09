(RFI) - Tổng thống Pháp Macron ghi nhận « sự sốt ruột » của người dân Antilles bị bão Irma. Cơn bão mạnh với sức gió lên đến 400 km/giờ cách đây một năm làm 11 người chết và tàn phá hầu hết các tòa nhà trong khu vực. Hiện vẫn còn rất nhiều việc phải làm để tái thiết. Ngày 29/09/2018, Emmanuel Macron đã giữ lời hứa trở lại Saint-Martin, đồng thời quy trách nhiệm cho chính quyền địa phương vì công việc tái thiết chậm trễ.

(AFP) – Cảnh sát Nicaragua đàn áp thô bạo người biểu tình chống tổng thống Ortega. Chính quyền Nicaragua điều cảnh sát chống bạo động giải tán biểu tình ngày 29/09/2018 tại thủ đô Managua. Một phóng viên của hãng thông tấn Pháp AFP bị thương trong lúc tác nghiệp. Theo các nhân chứng tại chỗ, cảnh sát ném lựu đạn vào đám đông để giải tán các cuộc biểu tình "bất hợp pháp". Từ tháng 4/2018 người dân Nicaragua liên tục xuống đường đòi tổng thống Ortega từ chức, 320 người tử vong trong các vụ đụng độ với cảnh sát.

(Channelnewsasia) – Bốn bộ trưởng Thái Lan thành lập đảng chính trị để chuẩn bị cho bầu cử năm 2019. Từ sau cuộc đảo chính hồi năm 2014 chính quyền quân sự Thái Lan hứa tổ chức bầu cử tự do vào tháng 5/2019. Để chuẩn bị cho cuộc tuyển cử này, ngày 29/09/2018, bốn bộ trưởng trong chính quyền quân sự của tướng Chan O Cha đã lập một đảng mang tên Palang Pracharat. Đảng này lấy lại khẩu hiệu tuyên truyền phát triển kinh tế và xã hội của tập đoàn quân sự Thái Lan.

(AFP) – Số người nhiễm HIV tại Trung Quốc tăng mạnh. Theo một báo cáo chính thức của Bắc Kinh được Tân hoa Xã trích dẫn ngày 29/09/2017, trong vòng một năm số ca bị lây nhiễm HIV-Sida tại Trung Quốc tăng 14 %, chủ yếu các nạn nhân bị truyền nhiễm qua đường tình dục.

(AFP) – Bình Nhưỡng biếu tổng thống Hàn Quốc hai con chó thuộc giống quý của Bắc Triều Tiên. Thông cáo của phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết, món quà đặc biệt này đã được lãnh tụ Kim Jong Un thông báo với tổng thống Moon Jae In nhân thượng đỉnh Liên Triều lần thứ ba tại Bình Nhưỡng (18-20/09/2018), nhưng quà chỉ đến tay người nhận hôm 27/09/2018. Hai con chó mà nguyên thủ Bắc Triều Tiên gửi biếu lãnh đạo Hàn Quốc thuộc giống Pungsan, một giống cho rất quý của Bắc Triều Tiên.

(AFP) - Việt Nam bắt giữ khoảng một tấn vảy tê tê và ngà voi. Số hàng cấm gồm 805 kg vảy tê tê và 193 kg ngà voi được giấu trong nhiều kiện hàng chuyển bằng đường hàng không từ Nigeria đến Hà Nội và bị hải quan sân bay Nội Bài phát hiện ngày 28/09/2018.

(AFP) - Nhật Bản : Okinawa bầu thống đốc mới. Kết quả cuộc bầu cử ngày 30/09/2018 mang tính quyết định về tương lai sự hiện diện của Mỹ trên hòn đảo chiến lược này. Hai ứng viên chính có lập trường hoàn toàn trái ngược nhau : ông Atsushi Sakima, được đảng của thủ tướng Abe ủng hộ, muốn gây sức ép để Okinawa chấp nhận một căn cứ không quân mới, còn ông Denny Tamaki thì phản đối.

(AFP) – Các nhà xuất bản giàu nhờ Donald Trump. Tổng thống Mỹ thứ 45 là một mỏ vàng đối với các nhà in và nhà xuất bản. Trong 9 tháng qua, ba quyển sách về chính quyền Trump in không kịp để bán. 5 triệu ấn bản các tác phẩm "Fire and Fury," "A Higher Loyalty" và "Fear" của các ông Michael Wolff, James Comey và Bob Woodward đã bán hết trong vòng vài tuần lễ sau khi ra mắt công chúng. Thành công đó có được là nhờ công lao của Donald Trump : các bình luận của ông là phương tiện quảng cáo hiệu quả nhất để độc giả đua nhau mua những cuốn sách này.

(AFP) – Luân Đôn để lộ dữ liệu cá nhân và số điện thoại của nhiều bộ trưởng. Do một sơ hở về kỹ thuật trong ứng dựng điện thoại của đảng Bảo Thủ Anh, hôm 29/09/2018 trong vài giờ, nhiều dữ liệu cá nhân, đôi khi là cả những thông tin mật liên quan đến nhiều bộ trưởng và dân biểu của đảng này bị lộ. Vụ rò rỉ đáng tiếc này diễn ra một ngày trước khi đảng Bảo Thủ Anh họp đại hội hàng năm tại Birmingham.

(Yonhap) - Hơn 80% người Hàn Quốc phụ thuộc vào thiết bị di động. Theo thăm dò của công ty Hàn Quốc Embrain, công bố ngày 30/09/2018, 54,7% người được thăm dò « thú nhận » là phụ thuộc rất nhiều vào các thiết bị di động, gồm điện thoại thông minh và máy tính bảng. Chỉ một nửa số người được hỏi cho biết thỉnh thoảng có nghĩ đến việc giảm bớt phụ thuộc.