(Wall Street Journal) - Trung Quốc phản đối tàu chiến Hàn Quốc lai vãng Hoàng Sa. Bắc Kinh phản đối Hàn Quốc đưa khu trục hạm Munmu The Great có trang bị tên lửa hành trình, giữa tháng 9/2018 đã xâm nhập vùng biển mà Trung Quốc coi là ao nhà. Hôm 11/09/2018 cũng chiếc Munmu The Great đã ghé thăm cảng Đà Nẵng lưu lại đây trong bốn ngày. Đáp trả cáo buộc của Bắc Kinh, Seoul giải thích do tránh bão nên đã "không kịp xin phép" các giới chức Trung Quốc. Một quan chức Hàn Quốc từ chối trả lời câu hỏi của báo Wall Street Journal là Seoul có xem vùng biển chung quanh quần đảo Hoàng Sa là thuộc chủ quyền Trung Quốc hay không.

(AFP) – Đạo diễn Ukraina Oleg Sentsov nhập viện sau hơn 5 tháng tuyệt thực.Một thông cáo của cơ quan quản lý các nhà tù Nga ngày 29/09/2018 cho biết ông Sentsov đã được đưa vào bệnh viện thành phố Labytnangui. Đại diện của chính quyền Nga về nhân quyền xác định sức khỏe của nhà làm phim người Ulkraina đang được theo dõi "24 giờ trên 24". Oleg Sentsov 42 tuổi, từ năm 2015 bị kết án 20 năm tù vì tội "khủng bố" và "buôn lậu vũ khí". Từ ngày 14 tháng 5 đạo diễn này bắt đầu tuyệt thực đòi Matxcơva trả tự do cho tất cả các tủ nhân chính trị người Ukraina đang bị giam giữ tại Nga. Quốc tế và nhất là giới điện ảnh liên tục vận động đòi tự do cho ông Sentsov.

(AFP) - Chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất của Mỹ F-35 bị rơi. Trong cuộc tập dợt, bay thử ngày 28/09/2018 tại căn cứ quân sự tại bang Nam Carolina, một chiếc máy bay tàng hình F-35 đã bị rơi gần bờ Đại Tây Dương. Tai nạn không gây thiệt hại nhân mạng nhưng toàn bộ chiếc chiến đấu cơ tàng hình bị hư hại. F-35 là chiếc máy bay đời mới nhất và đắt nhất trong lịch sử hàng không quân sự Hoa Kỳ. Mỗi chiếc trị giá khoảng 100 triệu đô la.

(AFP) - Biểu tình rầm rộ tại Koweit chống kiểm duyệt văn hóa. Giới trí thức và các nhà đấu tranh Koweit kêu gọi biểu tình chiều 29/09/2018 chống lại quyết định của chính quyền nước này, cấm lưu hành “hàng ngàn tác phẩm văn học" quốc tế. Từ Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà của Victor Hugo đến Trăm Năm Cô Đơn của Gabriel Garcia Marquez đều bị kiểm duyệt. Bộ Thông Tin Koweit nêu lên 12 lý do để cấm một ấn phẩm lưu hành. Trong thập niên 1970-1990 Koweit từng là một ngọn hải đăng trong khu vực về các hoạt động in ấn và phát hành sách.

(AFP) - Mỹ tạm rút nhân viên ngoại giao tại Irak. Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 28/09/2018 thông báo "tạm thời" đóng cửa tòa lãnh sự Mỹ tại thành phố Bassora, miền nam Irak. Theo giải thích của Washington, ngày càng có nhiều mối đe dọa nhắm vào các cơ sở của Hoa Kỳ tại Irak. Mỹ nêu đích Iran, nước láng giềng sát cạnh với Irak, "đứng đằng sau" các mối đe dọa này. Bagdad ngày 29/09 "lấy làm tiếc" về quyết định của Mỹ.

(AFP) - Thủ tướng Hun Sen cảnh cáo mọi nghi ngờ về tính chính đáng bầu cử Quốc Hội Cam Bốt. Phát biểu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày 28/09/2018 ông Hun Sen khẳng định tại cuộc bầu cử Quốc Hội Cam Bốt hồi tháng 7/2018, "người dân đã được đi bầu một cách tự do. Không một ai có thể nghi ngờ hay bàn cãi về kết quả chính đáng" của cuộc tuyển cử ấy. Lãnh đạo Phnom Penh cảnh cáo bất kỳ một quốc gia nào muốn "xen vào công việc nội bộ của Cam Bốt". Lời lẽ cứng rắn này này được đưa ra sau khi báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về Cam Bốt Rhona Smith mạnh mẽ chỉ trích chính quyền Hun Sen giải thế đảng đối lập và bày tỏ lo ngại cho nền dân chủ Cam Bốt trong 5 năm sắp tới.

(RFI) - Iran : 15 người chết, 145 người nhập viện vì uống rượu pha chế. Theo thông tín viên RFI ngày 28/09/2018, đây là lần đầu tiên, số lượng nạn nhân bị cùng lúc và tại nhiều tỉnh lại nhiều đến như vậy. Cảnh sát thông báo đã bắt một cặp vợ chồng phân phối rượu pha. Rượu bị cấm tại quốc gia Hồi Giáo Iran từ năm 1979 nhưng có khoảng 1% trên tổng số 80 triệu dân Iran vẫn uống rượu thường xuyên. Nếu bị phát hiện uống rượu, họ sẽ bị phạt tiền, thậm chí phạt roi và bị tù.

(RFI/AFP) - Quỹ UNRWA quyên góp được 118 triệu đô la cho Palestine. Số tiền quyên góp được bên lề Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày 27/09/2018 sẽ giúp quỹ UNRWA tiếp tục hoạt động trong vài tháng tới. Quỹ UNRWA gặp khó khăn khi Mỹ quyết định cắt viện trợ. Còn tại dải Gaza, bẩy người Palestine bị chết vì bị lính Israel bắn trong một cuộc biểu tình tại biên giới giữa Gaza và Israel ngày 28/09.

(AFP) - Brazil : Phụ nữ biểu tình phản đối ứng viên cực hữu Bolsonaro. Hiện là nghị sĩ, ông Bolsonaro đang đứng đầu về ý định bỏ phiếu ở vòng một cuộc bầu cử tổng thống Brazil, diễn ra ngày 07/10. Nhiều cuộc biểu tình tại khoảng 80 thành phố ở Brazil và khoảng 10 nước trên thế giới dự kiến diễn ra ngày 29/09 với khẩu hiệu "Phụ nữ đoàn kết chống Bolsonaro", "chống tình trạng đề cao đàn ông, ghét phụ nữ và các định kiến".

(AFP) - Canada thử thiết bị bay không người lái theo dõi Bắc Cực. Theo thông tin ngày 28/09/2018 của Ottawa, thiết bị bay không người lái Sea-Hunter đang được bộ Giao Thông thử nghiệm cho đến tháng 03/2019 để theo dõi Bắc Cực, chiếm đến 40% diện tích Canada, cũng như hoạt động hàng hải ở phía bắc Canada, nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

(AFP) - Hơn 700 kg heroin bị tịch thu tại biên giới Bulgari-Thổ Nhĩ Kỳ. Số hàng trên được giấu trong các tấm bìa-thạch cao chở trong hai xe tải lớn của Iran để đến một công ty ở Vienna, Áo. Ngày 28/09/2018, hải quan Bulgari thẩm định tổng trị giá số heroine tinh khiết trên là 23 triệu euro. Hai tài xế người Iran, có quan hệ họ hàng, đã bị bắt và có thể bị lĩnh án 15-20 năm tù.

(AFP) - Gần 50 triệu tài khoản Facebook bị tấn công. Theo thông cáo ngày 28/09/2018 của Facebook, nguyên nhân là do một lỗi bảo mật và đã được sửa vào tối thứ Năm 27/09. Tuy nhiên, Facebook không nêu rõ các tài khoản bị hacker có bị sử dụng hay không. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI bắt đầu điều tra.