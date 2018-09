Tại Hội Đồng Bảo An, Donald Trump đả kích cả Iran lẫn Trung Quốc

Trong tư cách chủ tịch luân phiên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/09/2018 cực lực đả kích Iran. Điều bất ngờ hơn là ông Trump nhân cuộc họp này, tố cáo luôn Trung Quốc cố tình « xen vào » cuộc bầu cử Mỹ năm nay.

Lời tố cáo Trung Quốc được coi là một vấn đề hoàn toàn không liên hệ gì với chủ đề chính của cuộc họp đặc biệt do chính tổng thống Mỹ triệu tập, đó là cuộc chiến chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, từ hạt nhân cho đến hóa học.

Từ New York, đặc phái viên Nicolas Falez phân tích :

Donald Trump một lần nữa đã cáo buộc Iran gieo rắc hỗn loạn ở vùng Trung Đông. Theo tổng thống Mỹ, Iran là một quốc gia mà trong mọi trường hợp, phải bị ngăn chặn để không thể sở hữu bom nguyên tử, điều mà Washington đã làm khi tái lập các biện pháp trừng phạt nước Cộng Hòa Hồi Giáo này.

Tuy nhiên, mục tiêu của ông Trump vận động các nước khác cô lập Iran đã bộc lộ rõ giới hạn : Các thành viên khác của Hội Đồng Bảo An – dù thường trực hay không thường trực - chủ yếu đã bày tỏ quan điểm ủng hộ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Hoa Kỳ đã bỏ rơi.

Phiên họp một lần nữa cũng cho thấy sự khác biệt trong cách đối xử của ông Donald Trump đối với Bắc Triều Tiên, mà trái với Iran, đã có được bom nguyên tử, và đã rời bỏ Hiệp Ước Không Phổ Biến Vũ Khí Hạt Nhân. Tổng thống Mỹ đã hãnh diện tuyên bố : « Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận ».

Vấn đề vũ khí hóa học cũng được nêu lên trong bối cảnh ba ủy viên thường trực của Hội Đồng Bảo An là Anh, Pháp và Mỹ, vào mùa xuân vừa qua, đã oanh kích vào Syria, cáo buộc chế độ Bashar al-Assad là đã tiếp tục tấn công bằng khí độc.

Có mặt tại New York để tham dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, tổng thống Iran Hassan Rohani hôm 26/09/2018 dĩ nhiên đã phản công. Trong một cuộc họp báo do chính ông triệu tập ít lâu sau phiên họp của Hội Đồng Bảo An mà Teheran không phải là thành viên, tổng thống Iran đặc biệt nhấn mạnh đến việc rất nhiều lãnh đạo đã ủng hộ việc duy trì thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Iran đã ký kết, bất chấp sự rút lui của Mỹ.

Trung Quốc bất ngờ bị tố cáo ngay tại Hội Đồng Bảo An

Nếu việc ông Donald Trump đả kích Iran không có gì là lạ, thì trong phiên họp Hội Đồng Bảo An hôm qua, tổng thống Mỹ đã gây bất ngờ khi tung ra những lời tố cáo Trung Quốc can thiệp vào tiến trình bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, sẽ diễn ra ngày 06 tháng 11 tới đây.

Trước mặt đại diện Trung Quốc là ngoại trưởng Vương Nghị, ông Trump đã tố cáo rằng chính quyền Bắc Kinh không muốn đảng Cộng Hòa (của ông) chiến thắng vì chính quyền đương nhiệm tại Mỹ đang thách thức Bắc Kinh trong lĩnh vực thương mại.

Theo ông, « Trung Quốc đang cố can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới của chúng tôi vào tháng 11 năm 2018, chống lại chính quyền của tôi ». Tổng thống Mỹ nói tiếp : « Họ không muốn tôi chiến thắng hay chúng tôi chiến thắng bởi vì tôi là tổng thống đầu tiên thách thức Trung Quốc về thương mại, và chúng tôi đang chiến thắng trong thương mại, chúng tôi giành chiến thắng ở mọi cấp độ. Chúng tôi không muốn họ xen vào các cuộc bầu cử của chúng tôi ».

Như thông lệ, tổng thống Mỹ không hề nêu lên bất kỳ bằng chứng nào về sự can thiệp của Trung Quốc vào cuộc bầu cử Mỹ, nhưng sau đó, một quan chức trong ê kíp của ông Trump đã nhấn mạnh rằng sự can thiệp của Trung Quốc đã lên đến mức « không thể chấp nhận được ».

Về phần mình, Nhà Trắng đã tránh phát biểu về các hành vi can thiệp mà ông Trump tố cáo.

Trung Quốc đã có phản ứng ngay lập tức qua lời ngoại trưởng Vương Nghị, có mặt tại phiên họp Hội Đồng Bảo An. Theo ông Vương Nghị, « Trung Quốc luôn luôn tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước khác » do đó Bắc Kinh « bác bỏ các cáo buộc nhắm vào Trung Quốc và yêu cầu các nước khác tôn trọng Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, không xen vào vấn đề nội bộ của chúng tôi ».