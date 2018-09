Hội Đồng Bảo An họp về hạt nhân với tâm điểm là Iran

Bên lề khóa họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, vào hôm nay, 26/09/2018 một trong những sự kiện đáng chú ý là cuộc họp của Hội Đồng Bảo An do chính tổng thống Mỹ Donald Trump, chủ tịch luân phiên của Hội Đồng, triệu tập, để bàn về vấn đề chống phổ biến hạt nhân. Cuộc khẩu chiến dữ dội giữa tổng thống Mỹ và đồng nhiệm Iran Hassan Rouhani vào hôm qua được cho là sẽ tái diễn một cách gián tiếp, vì Iran không phải là thành viên Hội Đồng Bảo An.

Theo các nhà quan sát, khi đích thân triệu tập cuộc họp, nhân ngày Quốc tế về giải trừ toàn bộ vũ khí hạt nhân, tổng thống Mỹ mong muốn tìm kiếm đồng minh để chống Iran. Ông đã không che giấu ý định tranh thủ cơ hội này để thúc đẩy chiến dịch « áp lực tối đa » trên chính quyền Teheran.

Thế nhưng, ông Donald Trump có nguy cơ bị cô lập sau khi đơn phương xóa bỏ thỏa thuận mà Hoa Kỳ đã ký với Teheran, và 5 nước khác vào năm 2015.

Tổng thống Iran Hassan Rohani sẽ không tham gia cuộc họp vì quốc gia Hồi Giáo này không phải là một trong mười lăm thành viên hiện tại của Hội Đồng Bảo An. Thế nhưng ông đã kịp thời lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp báo ở New York, nơi diễn ra khóa họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, ít lâu sau hội nghị của Hội Đồng Bảo An.

Giới quan sát dự liệu những tuyên bố nẩy lửa từ phía hai nguyên thủ Mỹ và Iran, tương tự như những gì đã được phát biểu hôm qua, 25/09 trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc.

One Planet Summit lần thứ hai

Ngoài hồ sơ hạt nhân Iran, vấn đề khí hậu với cuộc họp « thượng đỉnh » Một Hành Tinh (One Planet Summit) lần thứ hai, diễn ra ở New York, cũng là một sự kiện khác thu hút sự chú ý.

Ngoài tổng thống Pháp Macron, hàng chục lãnh đạo quốc tế cùng với những lãnh đạo kinh doanh, các chuyên gia kinh tế, khoa học và đại diện xã hội dân sự sẽ tập trung tiếp tục bàn về các biện pháp chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, kết hợp nhà nước và khu vực tư nhân.

Cuộc họp tại New York là phiên bản thứ hai của sáng kiến One Planet Summit, do Pháp, Liên Hiệp Quốc và Ngân Hàng Thế Giới đồng chủ trương, nhằm thúc đẩy việc thực thi Hiệp Định Khí Hậu Paris sau khi Hoa Kỳ rút ra.

Cuộc họp đầu tiên của Thượng Đỉnh Một Hành Tinh đã diễn ra tại Paris vào tháng 12/2017.