Châu Âu : Bruxelles đưa Ba Lan ra Tòa Công Lý

Xung khắc giữa thành viên Ba Lan và Liên Âu bước sang một vòng đấu mới. Ngày 24/09/2018, Ủy Ban Châu Âu thông báo yêu cầu định chế cao nhất của Liên Hiệp Châu Âu là Tòa Công Lý can thiệp chống lại tiến trình cải cách tư pháp tại Ba Lan.

Sau khi khống chế các toà hình sự, đảng cực bảo thủ PiS tấn công vào Tối Cao Pháp Viện, vi phạm quy chế tam quyền phân lập. Những biện pháp cảnh cáo, lên án của Bruxelles, không mảy mai tác dụng. Vacxava tiếp tục thực hiện dự án bằng mọi giá.

Từ Vacxava, thông tín viên Thomas Giraudeau phân tích:

"Trong những tuần lễ vừa qua, thủ tục cải cách được tăng tốc ở Tối Cao Pháp Viện. Tổng thống Ba Lan Andrej Duda vừa bổ nhiệm 10 tân thẩm phán ở phòng kỷ luật. Hệ quả tất yếu là bà chánh án chủ tịch Mawgorzata Gersdorf bị mất chức. Người lên thay là một thẩm phán 58 tuổi, chưa tới giới hạn tuổi 65, theo luật mới vừa được Quốc Hội biểu quyết, cho về hưu một phần ba thành viên của Tối Cao Pháp Viện.

Tại sao chính quyền Ba Lan vội vã như thế ? Bởi vì Vacxava lo ngại phán quyết của Tòa Công Lý Châu Âu. Định chế pháp lý này có thể ngăn cản đợt bổ nhiệm mới. Cũng chính vì thế mà Ủy Ban Châu Âu chạy nước rút, yêu cầu Toà Công Lý sử dụng « thủ tục khẩn cấp » trong vụ này, phán quyết nhanh chóng và ngăn chận tiến trình cải cách tư pháp ở Ban Lan. Tòa Công Lý cũng có thể ban hành biện pháp tạm thời đình chỉ bổ nhiệm trước khi phán xét.

Tại Vacxava, các bộ trưởng Ba Lan một lần nữa đưa ra lý lẽ thường dùng : họ đắc cử một cách dân chủ, do vậy, hành pháp châu Âu không có lý do gì can thiệp vào chuyện nội bộ của một nước thành viên."