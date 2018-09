(AFP) - Đạt Lai Lạt Ma xác nhận hiện tượng lạm dụng tình dục nơi tu sĩ Phật Giáo. Nhân chuyến đi thăm Hà Lan trong 4 ngày, lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng hôm qua 15/09/2018, xác định rằng ngài đã được biết về những vụ thầy tu Phật Giáo lạm dụng tình dục từ những năm 1990, và đó không phải là điều mới lạ. Trước đó một hôm, Đạt Lai Lạt Ma đã tiếp xúc với một số người được cho là nạn nhân bị những người giảng dậy Phật pháp xâm hại tình dục.

(AFP) - Nhà văn Nhật Haruki Murakami xin rút khỏi danh sách đề cử cho giải thưởng văn học The New Academy. Theo đài truyền hình Nhật Bản NHK World hôm nay 16/09/2018, nhà văn nổi tiếng của Nhật muốn tập trung cho sáng tác. Giải văn học The New Academy 2018 được xem là giải thưởng thay thế cho Giải Nobel Văn Chương truyền thống bị tạm hoãn trong năm 2018 vì bê bối tình dục liên quan đến chồng của một thành viên Viện Hàn lâm Văn Học Thụy Điển.

(Reuters) - Trung Quốc cảnh cáo Đài Loan về các hoạt động do thám. Theo phát ngôn viên văn phòng phụ trách chính sách Đài Loan của Trung Quốc, các cơ quan tình báo của Đài Bắc đang tăng cường nỗ lực đánh cắp thông tin của Trung Quốc với mục đích “phá hoại và xâm nhập”. Phía Trung Quốc đòi Đài Loan phải chấm dứt ngay các hoạt động do thám nếu không muốn phá hoại quan hệ song phương.

(AFP) - Đội tuyển quần vợt Pháp đè bẹp Tây Ban Nha, giành vé vào chung kết Cúp Davis. Trên sân nhà ở Villeneuve d’Ascq, miền bắc Pháp, đội tuyển Pháp ngày 15/09/20018 đã thắng đối thủ Tây Ban Nha trong trận đôi nam, sớm giành vé vào chung kết Cúp Quần Vợt Davis. Trận chung kết tới đây sẽ diễn ra vào những ngày 23-25/11. Đó sẽ là trận chung kết cuối cùng dưới hình thức thi đấu hiện tại, vì qua năm 2019, cách thức tranh Cúp Davis sẽ thay đổi. Đội Pháp hy vọng sẽ ghi dấu ấn của mình trong một giải mà họ đã đoạt cúp 4 lần (1991, 1996, 2001, 2017) riêng trong ba thập niên gần đây.

(AFP) – Ai Cập : Hai con trai của cựu tổng thống Moubarak bị bắt. Cảnh sát Ai Cập cho biết hai ông Gamal và Alaa Moubarak bị bắt hôm qua 15/09/2018, cùng với ba người khác, với cáo buộc lũng đoạn thị trường chứng khoán. Họ bị tố cáo liên kết với nhau để chiếm đoạt phần lớn cổ phần của nhiều ngân hàng thông qua các công ty bình phong, mà không công khai trên sàn chứng khoán. Phiên tòa xét xử hai con trai của cựu tổng thống Moubarak dự kiến diễn ra vào ngày 20/10.

(AFP) – Iran mất lòng tin vào tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEP). Đại diện Iran tại OPEP hôm qua 15/09/2018 cho biết như trên khi trả lời phỏng vấn của hãng tin Shana. Quan chức này cho rằng một số thành viên của OPEP, chẳng hạn Ả Rập Xê Út và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đang biến tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa thành một công cụ phục vụ cho Mỹ. Iran là một trong những nước đồng sáng lập OPEP.

(AFP) – Paris tổ chức « ngày không xe hơi » lần thứ tư vào hôm nay 16/09/2018. Mục đích là tạo các không gian dễ chịu, bớt ô nhiễm cho người đi bộ. Xe hơi và xe gắn máy bị cấm tham gia giao thông từ 11 đến 18 giờ, trừ một số loại xe đặc biệt như xe cứu thương, cứu hỏa, phương tiện dành cho người tàn tật, xe buýt… Tuy nhiên, những loại xe này bị giới hạn tốc độ : tối đa 30km/h, thậm chí 20km/h trong các quận từ I đến IV. Chính quyền Paris cũng thông báo kể từ ngày 07/10, tại bốn quận trên, mỗi tháng có một ngày Chủ nhật cấm xe hơi.