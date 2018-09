(AFP) - Vụ thuốc độc Novitchok, tổng thống Nga thông báo đã tìm được hai người bị Anh nghi ngờ. Tại diễn đàn kinh tế Vladivostok, hôm nay, 12/09, ông Putin thông báo chính quyền Nga đã nhận dạng được hai người bị Luân Đôn nghi là đã mưu sát cựu điệp viên Skripal và con gái. Theo tổng thống Nga, đây là hai thường dân, và không hề liên quan gì đến vụ ám hại bằng thuốc độc. Ngay lập tức, người phát ngôn phủ thủ tướng Anh bác bỏ thông tin này, và khẳng định hai nhân vật bị Luân Đôn nghi ngờ đích thực là nhân viên tình báo Nga. Hiện tại, hai ông Alexandre Petrov et Rouslan Botchirov đang là đối tượng bị Anh truy nã.

(AFP) - Tư lệnh Vệ Binh Quốc Gia Nga thách đấu lãnh đạo đối lập Navalny. Trong một đoạn video, được đưa lên mạng hôm qua, tướng Viktor Zolotov, đã đe dọa sẽ nghiền nát ông Navalny, người tố cáo ông tham nhũng. Viên tướng, trong bộ quân phục chỉnh tề, đã không hết lời mạt sát nhà đối lập số một của điện Kremlin, liên tục trong vòng 7 phút. Đoạn video được đưa lên qua tài khoản Youtube của chính lực lượng vệ binh quốc gia. Viên tướng Nga nói để cho lãnh đạo đối lập lựa chọn phương thức đọ sức, trên sàn đấm bốc, hay trên thảm võ.

(Stratfor) - Dự báo Biển Đông : Mỹ sẽ gia tăng hiện diện hải quân. Trong báo cáo quý ba vừa công bố, Stratfor, một cơ sở nghiên cứu chiến lược tư nhân, có trụ sở tại Hoa Kỳ, dự báo Washington sẽ gia tăng hiện diện hải quân khu vực này trong thời gian tới, để đối phó với đà bành trướng mạnh mẽ của Trung Quốc. Báo cáo cũng khẳng định Hoa Kỳ các nước như Việt Nam và Philippines sẽ tiếp tục hợp tác về quốc phòng và kinh tế với Hoa Kỳ và Nhật Bản, để cân bằng lại với Trung Quốc. Strasfor đặc biệt nhấn mạnh đến lo ngại của Trung Quốc, trước viễn cảnh Tokyo can dự nhiều hơn tại Biển Đông, buộc Bắc Kinh phải điều chỉnh chiến lược. Vào năm tới Tokyo và Washington sẽ tổ chức nhiều cuộc tuần tra phối hợp tại Biển Đông, sát các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

(Người lao động và Người Việt) - Thêm một thành viên hội Anh Em Dân Chủ bị kết án tù. Hôm nay, 12/09, một tòa án tỉnh Quảng Bình, miền Trung Việt Nam đã kết án 12 năm tù, và 5 năm quản chế, đối với ông Nguyễn Trung Trực, bị khép vào tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Ông Nguyễn Trung Trực phụ trách chi hội của tổ chức “Anh Em Dân Chủ”, ở miền Trung, kiêm người phát ngôn. Trước phiên xử, HRW đã kêu gọi chính quyền Việt Nam “hủy bỏ mọi cáo buộc và phóng thích” ông Trực. Ông là người bị bắt cuối cùng trong đợt bắt bớ các thành viên của hội “Anh Em Dân Chủ”, do luật sư Nguyễn Văn Đài và bạn hữu thành lập hồi 2013, có tôn chỉ “đấu tranh bảo vệ các quyền con người đã được Hiến pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế thừa nhận”.

(Vietnamnet) - Sách « Gạc Ma - Vòng tròn bất tử » bị thu hồi, để sửa chữa. Hôm qua, 11/09, báo chí trong nước loan báo tin cuốn « Gạc Ma - Vòng tròn bất tử » bị bộ Thông Tin Việt Nam ra quyết định thu hồi để sửa chữa một số sai sót. Đây là cuốn sách đầu tiên, sau 1990, được xuất bản trong nước, nói về sự kiện 64 binh sĩ Việt Nam bị Trung Quốc giết hại, trong cuộc tấn công nhằm chiếm đảo Gạc Mạ, quần đảo Trường Sa. Cuốn sách, do tướng Lê Mã Lương chủ biên, tập hợp nhiều nhân chứng có mặt vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, được coi là một sự kiện quan trọng trong ngành xuất bản tại Việt Nam, do các thông tin về chủ đề này thường bị chính quyền coi là « chuyện nhạy cảm ». Giữa tháng 7, NXB Văn học phụ trách ấn hành Gạc Ma - Vòng tròn bất tử cũng đã yêu cầu thu hồi sách để chỉnh sửa.

(Reuters) - Thống đốc ngân hàng Anh : Trung Quốc là một trong những rủi ro lớn nhất cho kinh tế toàn cầu. Trong cuộc trả lời phỏng vấn BBC được đăng tải hôm nay 12/09/2018, ông Mark Carney, thống đốc Ngân hàng Nhà nước Anh quốc nhận định tuy Trung Quốc là động lực tăng trưởng, nhưng hệ thống tài chính phát triển quá nhanh của nước này có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng mới. Ông Carney không loại trừ khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính quy mô như ở Hoa Kỳ cách đây 10 năm.

(Reuters) - Mỹ nghi ngờ Nga can dự vào vụ tấn công thính giác ở Cuba. Theo NBC News hôm qua 11/09/2018, Nga đang nằm trong số những nghi can chính trong cuộc điều tra về vụ tấn công thính giác vào các nhà ngoại giao Mỹ ở Cuba và Trung Quốc. Thông qua việc nghe lén của FBI và CIA, Nga đã trở thành nghi can hàng đầu, tuy nhiên hiện vẫn chưa đủ bằng chứng để Washington công khai tố giác Matxcơva.

(Reuters) - Iran hiện có từ 3 đến 4000 máy ly tâm. Đây là tuyên bố của chủ tịch Quốc Hội Iran, ông Ali Larijani hôm nay 12/09/2018. Con số mà hiếm khi Teheran công bố, vẫn còn thấp hơn giới hạn ấn định trong hiệp định nguyên tử Iran.