Nghị Viện Châu Âu phát khởi thủ tục tước quyền bỏ phiếu của Hungary

Chính quyền cánh hữu ở Budapest đã bị tố cáo chà đạp các quyền tự do cơ bản của công dân. Trong dự thảo nghị quyết chuyển đến các thành viên, dân biểu Judith Sargentini liệt kê một danh sách dài « những quan ngại » về tình trạng các quyền tự do và giá trị do châu Âu đề xuất trong các lãnh vực báo chí, đại học, thành phần thiểu số, di dân nhập cư cũng như tệ nạn tham nhũng và chi phối tư pháp tại Hungary từ ngày đảng Fidesz cầm quyền.

Dân biểu báo cáo viên thuộc phe bảo vệ sinh thái đặt câu hỏi với các đồng viện : Có nên tiếp tục để cho một chính phủ chà đạp các giá trị nền tảng của châu Âu hay không ?

Hôm qua 11/09, trong phần biện minh, thủ tướng Hungary Viktor Orban, người bị tố cáo vi phạm giá trị châu Âu, phản đối điều mà ông gọi là « thủ đoạn bắt chẹt ».

Biện pháp đối phó của Liên Hiệp Châu Âu đối với một thành viên vi phạm quy chế là tước quyền bỏ phiếu theo thủ tục của điều 7. Để được thông qua, nghị quyết trừng phạt phải được đa số là 376 phiếu thuận đồng thời phải có ít nhất hai phần ba dân biểu bỏ phiếu. Tại Nghị Viện Châu Âu, nhóm đại biểu của đảng Fidesz của thủ tướng Hungary chỉ có 12 người nhưng phe hữu châu Âu có đến 218 ghế.

Đây là lần đầu tiên Nghị Viện Châu Âu sử dụng quyền chủ động để yêu cầu các thành viên trong Liên Hiệp Châu Âu cho biết ý kiến về tình hình Nhà nước pháp quyền tại một nước thành viên.

Liên Hiệp Châu Âu : Juncker muốn châu Âu « hùng mạnh hơn »

Trong thế giới đang khủng hoảng, đại cường kinh tế Liên Hiệp Châu Âu phải tăng thêm uy thế chính trị trên trường quốc tế. Đó là ước nguyện của chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude Juncker trong diễn văn cuối cùng của nhiệm kỳ tại Nghị viện Strasbourg sáng hôm nay 12/09/2018.

Jean-Claude Juncker thẩm định Liên Hiệp Châu Âu không phải là một « pháo đài » chống di dân nhưng cần phải bảo vệ « đặc tính đa phương » và chứng minh với thế giới rằng châu Âu có chủ quyền nhưng không khước từ, bác bỏ niềm hy vọng và trông đợi của các dân tộc khác.

Để được như thế, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu (hành pháp) kêu gọi tất cả thành viên nếu có thể hãy cùng một tiếng nói để thuyết phục các nước khác trong bối cảnh thế giới khủng hoảng vì những chủ trương bảo hộ mậu dịch.

Để bảo vệ lãnh thổ Liên Hiệp Châu Âu, Jean-Claude Juncker khẳng định đề nghị của Ủy Ban Châu Âu thành lập một lực lượng biên phòng 10.000 người từ nay đến 2020 sẽ hoàn tất.