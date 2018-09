Mỹ: Quyển sách gây chấn động về tổng thống Trump ra mắt độc giả

Hôm nay, 11/09/2018 là ngày quyển sách tiết lộ những tình tiết không mấy hay về tổng thống Mỹ Donald Trump trong năm đầu tại Nhà Trắng chính thức ra mắt độc giả. Một ngày trước khi tác phẩm « Nỗi sợ: Trump trong Nhà Trắng - Fear: Trump in the White House » của nhà báo danh tiếng Bob Woodward lên kệ các hiệu sách, ông Trump vào hôm qua đã tiếp tục cuộc tấn công phủ đầu, cho rằng nội dung quyển sách chỉ là một « trò đùa ».

Trong tin nhắn Twitter đầu tiên của loạt thông điệp về vụ này, tổng thống Mỹ khẳng định : « Cuốn sách của Woodward chỉ là một trò đùa (Joke) - chỉ là một cuộc tấn công chống lại tôi, trong một loạt các cuộc tấn công, bây giờ lại viện dẫn những nguồn tin ẩn danh và vô danh ».

Đối với ông Trump : « Nhiều người đã lên tiếng bác bỏ những lời trích dẫn họ, cho đấy là những điều bịa đặt, tương tự như toàn bộ cuốn sách. Phe Dân Chủ quả là không chịu được cảnh bị thua. Tôi sẽ viết cuốn sách thực sự ! »

Theo hãng tin Pháp AFP, ông Woodward là nhà báo kỳ cựu chuyên ghi lại diễn biến trong những đời tổng thống Mỹ khác nhau. Ông từng nổi tiếng với những tiết lộ về vụ bê bối Watergate đã kéo theo sự sụp đổ của cố tổng thống Richard Nixon vào năm 1974.

Một tuần lễ trước ngày quyển « Nỗi sợ: Trump trong Nhà Trắng » chính thức ra mắt, nhiều trích đoạn và tiết lộ về nội dung quyển sách đã được công bố, mô tả một ông Trump tính khí thất thường và ngây ngô một cách đáng ngại, làm cho các cộng sự viên của ông lúc nào cũng phải ngay ngáy lo sợ, tìm cách hạn chế những hành động bốc đồng thiếu thận trong của vị tổng thống.

Hình ảnh hỗn loạn kể trên như đã được củng cố thêm vào tuần trước với sự kiện nhật báo Mỹ The New York Times công bố ý kiến của một viên chức cao cấp trong chính quyền Trump, theo đó các phụ tá của ông Trump đã phải không ngừng đấu tranh để hạn chế những hậu quả thảm khốc của một số quyết định tệ hại của vị tổng thống.

Báo New York Times đã tuyệt đối giấu kín danh tánh tác giả, trong lúc tổng thống Mỹ bị đả kích rất mạnh, đòi bộ trưởng Tư Pháp Jeff Sessions khởi động một cuộc điều tra để khám phá danh tính của tác giả, với lý do bảo toàn « an ninh quốc gia ».

Tờ báo Mỹ đã phản pháo, cho rằng việc mở một cuộc điều tra như vậy đồng nghĩa với một hành vị « lạm quyền trắng trợn ». Vào hôm qua, Nhà Trắng cho biết vẫn duy trì ý định điều tra truy tìm tông tích người tố cáo ông Trump.

Nước Mỹ kỷ niệm 17 năm ngày 11/9

Tranh cãi về quyển sách « Nỗi sơ : Trump trong Nhà Trắng » ra mắt vào hôm nay, 11/09/2018, như đã che khuất sự kiện là đúng ngày này 17 năm trước đây, quân khủng bố đã mở một loạt tấn công chưa từng thấy đánh vào trung tâm nước Mỹ, khiến cho gần 3000 người chết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến tham dự một buổi lễ tưởng niệm tại Shanksville, tiểu bang Pennsylvania, gần nơi một chiếc máy bay của hãng United Airlines bị rơi sau khi 40 hành khách trên chuyến bay đã tìm cách giành lại quyền kiểm soát máy bay đã bị không tặc chiếm giữ.

Xin nhắc lại là ngày 11 tháng 9 năm 2001, thành phần khủng bố thuộc mạng lưới al-Qaeda đã đồng thời tổ chức những cuộc tấn công khủng bố, cướp máy bay chuyên chở hành khách cho đâm vào New York, Lầu Năm Góc… Gần 3.000 người chết vào khi hai chiếc máy bay lao vào tòa tháp đôi của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới (World Trade Center) ở New York, và một chiếc khác lao xuống Lầu Năm Góc.

Người lên kế hoạch cuộc tấn công là lãnh đạo al-Qaeda Oussama Ben Laden. Vào tháng 5 năm 2011, trong một chiến dịch đột kích tại Pakistan, Ben Laden đã bị biệt kích Mỹ hạ sát theo lệnh của cựu tổng thống Barack Obama.

Riêng vụ 9/11 đã khiến tổng thống Mỹ George W. Bush phát động cuộc chiến chống khủng bố và đưa quân vào Afghanistan, mở ra một cuộc chiến còn kéo dài đến tận ngày nay.