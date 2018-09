(AFP) – Bắc Kinh đóng cửa một hội thánh Tin Lành « ngầm » thuộc hạng lớn nhất Trung Quốc. Lý do đưa ra vào hôm qua, 09/09/2018, là hội Thánh Zion hoạt động không giấy phép. Hội thánh này đã được chính quyền làm ngơ cho hoạt động trong nhiều năm, nhưng bắt đầu bị gây khó khăn từ tháng Tư, sau khi từ chối không cho chính quyền lắp đặt camera ngay trong giáo đường.

(AFP) – HRW : Cần trừng phạt Trung Quốc về tội đàn áp người Hồi Giáo ở Tân Cương. Trong thông cáo công bố hôm 10/09/2018, Human Rights Watch đã báo động về sự kiện cả triệu người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ tùy tiện trong những trại « chống khủng bố », phải học tập cải tạo… HRW cho rằng cộng đồng quốc tế phải áp dụng một số « biện pháp trừng phạt có trọng điểm », nhắm vào các quan chức Trung Quốc có liên quan đến đàn áp tại Tân Cương.

(Reuters) - Úc chủ trì thao diễn hải quân quốc tế với 27 nước tham gia. Mở ra từ ngày 31/08, đợt thao diễn cứu hộ và cứu nạn trên biển Kakadu KA-18 do Úc tổ chức hai năm một lần, sẽ kết thúc ngày 15/09/2018. Cuộc diễn tập với quy mô rầm rộ, huy động cả hải quân lẫn không quân, diễn ra ngoài khơi cảng Darwin, miền bắc nước Úc, gần với Biển Đông. Thao diễn quy tụ 23 tàu mặt nước, một tàu ngầm và 21 phi cơ tham gia, cùng với hơn 3.000 người đến từ 27 quốc gia. Giới quan sát đặc biệt ghi nhận sự kiện lần đầu tiên Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập do Úc tổ chức.

(AFP) - Nga dấn thân vào tiến trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Một ngày trước khi chính thức khai mạc diễn đàn kinh tế Vladivostock (11-13/09/2018), tổng thống Putin kể từ hôm nay 10/09/2018, bắt đầu tham khảo ý kiến nhiều nhà lãnh đạo, từ Trung Quốc đến Nhật Bản và Hàn Quốc, về tiến trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Nguyên thủ Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ họp thượng đỉnh lần thứ ba từ ngày 18 đến 20/09/2018 tại Bình Nhưỡng.

(AFP) - Trump hài lòng vì Bắc Triều Tiên tránh phô trương tên lửa nhân ngày Quốc Khánh. Trong tin nhắn trên Twitter ngày 09/09/2018 tổng thống Mỹ "cảm ơn chủ tịch Kim" đã tránh phô trương tên lửa liên lục địa, trong buổi lễ diễu hành mừng 70 năm lập quốc. Nhà Trắng xem đây là một "thông điệp mạnh" của chế độ Bình Nhưỡng về quyết tâm phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.

(AFP) - Tân Cao Ủy Nhân Quyền LHQ kêu gọi đẩy mạnh điều tra về tội ác của quân đội Miến Điện với người Rohingya. Phát biểu lần đầu tiên trong cương vị Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ngày 10/09/2018 tại Genève, bà Michelle Bachelet kêu gọi quốc tế lập một cơ quan chuyên thu thập những bằng chứng về "những tội ác nghiệm trọng nhất". Mục tiêu sau cùng là nhằm "thúc đẩy thủ tục pháp lý" trên hồ sơ này. Bà Bachelet mong muốn đưa vấn đề người Rohingya ra thảo luận trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.

(Reuters) - Hơn 80 dân biểu Anh bỏ phiếu chống kế hoạch Brexit của thủ tướng May. Cựu bộ trưởng đặc trách về hồ sơ Brexit của Anh, Steve Baker, ngày 10/09/2018 cho biết thủ tướng May đang vấp phải sự chống đối mạnh mẽ nhất từ ngay trong nội bộ đảng bảo thủ. Có không dưới 80 đại biểu Quốc hội Anh trong đảng của Theresa May báo trước sẽ bỏ phiếu chống. Thủ tướng May đang yếu thế trước đại hội đảng, dự trù mở ra vào cuối tháng 9.

(Reuters) - Thêm một đợt bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 10/09/2018 Ankara bắt giữ hơn 50 người bị tình nghi có liên hệ với giáo sĩ Fethullah Gulen, kẻ thù không đội trời chung của tổng thống Erdogan. Từ sau vụ đảo chính hụt hồi tháng 7/2016 Ankara đã bắt giữ 160 ngàn người vì lý do âm mưu lật đổ chế độ. 50 ngàn trong số đó đã chính thức bị buộc tội đe dọa an ninh quốc gia và đang chờ ngày bị đem ra xét xử.

(AFP) - Con số mới nạn nhân trận động đất tại đảo Hokkaido, miền bắc Nhật Bản. Ngày 10/09/2018 chính phủ Nhật thông báo 44 người thiệt mạng, 1 người mất tích trong trận động đất hồi tuần trước tại đảo Hokkaido. Khoảng 40 ngàn nhân viên cứu hộ, lính cứu hỏa vẫn có mặt tại hiện trường, để khắc phục hậu quả động đất.

(AFP) - Brazil : Bị đâm, ứng cử viên cựu hữu tiếp tục chiến dịch vận động tranh cử tổng thống trên mạng internet. Một tháng trước bầu cử tổng thống Brazil, ứng viên Jair Bolsonaro đang được điều trị tại bệnh viện từ sau khi bị đâm hôm 06/09/2018. Ông hiện dẫn đầu các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu với khoảng 22 % cử tri ủng hộ. Nhưng ở vòng hai, dù phải đối mặt với bất kỳ ứng viên nào, Bolsonaro cũng sẽ bị loại. Do vậy, từ giường bệnh ở Sao Paulo, ông tiếp tục điều hành chiến dịch vận động tranh cử qua mạng xã hội.

(AFP) - Chủ nhân Alibaba nghỉ hưu năm tới. Sau khi bất ngờ thông báo về hưu, ông Jack Ma - Mã Vân, 54 tuổi, sáng lập viên hệ thống mua bán trên mạng, trong thông cáo chính thức đề ngày 10/09/2018 cho biết sẽ rút lui khỏi hội đồng quản trị Alibaba vào tháng 9/2019. Đúng một năm nữa, nhà tỷ phú Trung Quốc này sẽ nhường chức chủ tịch cho nhân vật số 2 của tập đoàn, ông Daniel Zhang. Từ năm 2015 Daniel Zhang, 46 tuổi, giữ chức tổng giám đốc Alibaba.

(AFP) - Ấn Độ tăng giá xăng dầu, hàng ngàn người biểu tình phản đối. Ngày 10/09/2018, hưởng ứng kêu gọi của đảng Quốc Đại thuộc phe đối lập Ấn Độ, hàng ngàn người dân xuống đường trên toàn quốc để phản đối chính sách tăng giá xăng dầu của thủ tướng Modi. Tại một số địa phương, người biểu tình đốt lốp xe, phá hoại các trạm xăng và chiếm đóng đường rày xe lửa. Ấn Độ phải nhập khẩu xăng dầu để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong nước. New Delhi phải đối mặt với hai khó khăn cùng lúc : giá dầu trên thế giới tăng cao và đồng tiền quốc gia mất giá so với đô la.

(AFP) - Novak Djokovic vô địch giải quần vợt Mỹ mở rộng 2018. Sau hơn ba giờ đấu ngày 09/09/2018 tại Flushing Meadows, tay vợt người Serbia Djokovic hạ Juan Martin del Potro của Achentina với tỷ số 6-3 /7-6 và 6-3. Djokovic đang trở lại đỉnh cao sau khi đã đoạt chức vô địch tại Wimbledon, Anh Quốc hồi tháng 7 vừa qua. Cũng trong mùa thi đấu ở giải US Open năm nay, nữ vận động viên Mỹ Serena Williams bị phạt 17.000 đô la, vì thái độ khiếm nhã, thóa mạ trọng tài trong trận chung kết. Trong trận đấu này, cô đã bị thua tay vợt Nhật Bản Naomi Osaka.

(AFP) - Nga cáo buộc Mỹ dùng vũ khí hóa học tại Syria. Trong thông cáo ngày hôm qua 09/09/2018, tướng Vladimir Savtchenko khẳng định hai chiến đấu cơ F-15 của Mỹ đã không kích địa phương Hajin, vùng Deir Ezzor bằng đạn phóng hỏa có chứa chất phosphore. Cũng liên quan đến Syria, chính quyền Berlin hôm nay 10/09/2018 cho biết đang đàm phán với các đồng minh về khả năng Đức can thiệp quân sự, nếu như Damas sử dụng vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib.

(AFP) – Giải Liên Đoàn các Quốc gia UEFA : Đội tuyển bóng đá Pháp thắng Hà Lan. Sau trận hòa 0-0 trong trận ra quân gặp Đức, đương kim vô địch thế giới Pháp đã quyết tâm chiến thắng Hà Lan trên sân Stade de France và đã thành công, với hai bàn thắng của Mbappé (phút 14) và Giroud (phút 75). Đội Pháp đã trấn an được giới hâm mộ, nhờ một đấu pháp tấn công hiệu quả, với Kylian Mbappé sắc bén như thông lệ, và nhất là hạn xui của tiền đạo Giroud được giải, với bàn thắng đầu tiên sau 8 trận không ghi được bàn nào trong mầu áo đội tuyển.