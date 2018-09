(AFP) - Quốc Hội Irak họp khẩn về bạo động tại Bassora. Trong một phiên họp bất thường chiều ngày 08/09/2018 thủ tướng Irak Haider al Abadi phát triểu trước Quốc Hội về khủng hoảng xã hội và y tế tại Bassora. Bạo động trong tuần đã làm 12 người thiệt mạng. Bassora là một thành phố có nhiều dầu hỏa ở miền nam Irak, nhưng bạo động đã dấy lên từ nhiều tuần qua. Thành phố này được đặt trong tình trạng giới nghiêm.

(AFP) – Hoàng thái tử Nhật thăm Pháp. Ông Naruhito, người sắp kế vị Nhật hoàng vào tháng 5 tới, đã đến thành phố Lyon, Pháp, hôm qua, 07/09/2018. Đây là ngày đầu tiên của chuyến công du 5 ngày, theo lời mời của tổng thống Pháp Macron. Chuyến đi của Nhật hoàng tương lai diễn ra ít ngày trước dịp kỉ niệm 160 năm Pháp – Nhật thiết lập quan hệ ngoại giao.

(AFP) – Macron, Merkel chuẩn bị cho bầu cử châu Âu 2019. Tối 07/09/2018, tổng thống Macron tiếp thủ tướng Đức Angela Merkel tại Marseille nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu năm 2019, trong bối cảnh các phong trào cực hữu và bài ngoại đang lớn mạnh trên toàn châu Âu. Kể cả tại các nước Bắc Âu như Thụy Điển. Trong cuộc bầu cử Quốc Hội Thụy Điển ngày mai, 09/09/2018, đảng cựu hữu đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu. Trên cả những lo ngại về kinh tế, nhập cư đang là đề tài thu hút cử tri nước này.

(New York Times) - Trump muốn dùng máy phát hiện nói dối để truy lùng « kẻ phản bội ». Không chỉ yêu cầu bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho mở điều tra để « vạch mặt » người đã viết bài báo được New York Times đăng cách nay hai ngày tố cáo tổng thống Mỹ thứ 45 là kẻ bất tài, Donald Trump còn muốn dùng cả máy phát hiện nói dối để tìm cho được « kẻ phản bội ». Vẫn theo tiết lộ của New York Times, dường như chủ nhân Nhà Trắng đặc biệt nghi ngờ 12 cộng tác viên thân cận nhất của ông.

(AFP) - Đạo diễn Mỹ Mike Moore kêu gọi « kháng chiến » chống Donald Trump. Trình làng bộ phim tài liệu mới Fahrenheit 11/9 tại Liên hoan điện ảnh quốc tế Toronto, Canada, ngày 07/09/2018, đạo diễn Mike Moore tuyên bố : « Người Mỹ đang phải đối mặt với cuộc chiến để giành lại nước Mỹ của họ ». Phim mở đầu với cảnh tối 09/11/2016, khi những kết quả đầu tiên của bầu cử tổng thống Mỹ rơi xuống và nhà tỷ phú địa ốc Trump đắc cử.

(AFP) - Festival phim Mỹ Deauville vinh danh tài tử Morgan Freeman. Liên hoan phim Mỹ Deauville, miền tây bắc nước Pháp, tối 07/09/2018 đã dành một xuất chiếu đặc biệt vinh danh sự nghiệp của ngôi sao điện ảnh Hoa Kỳ, Morgan Freeman. Ông đã xuất hiện trong tổng cộng 137 bộ phim. Một trong những vai diễn đáng ghi nhớ nhất của ông là vai vị anh hùng Nam Phi, Nelson Mandela. Năm nay 81 tuổi, Feeman cho biết ông chưa có ý định rời phim trường.

(AFP) – Sáng lập viên Alibaba, Jack Ma thông báo về hưu. Là một trong những người giàu nhất Trung Quốc, ngày 07/09/2018, sáng lập viên tập đoàn thương mại trực tuyến Alibaba, ông Jack Ma (Mã Vân), bất ngờ thông báo từ chức chủ tịch tập đoàn này. Giờ đây ông dành thời gian để đóng góp cho xã hội, làm việc từ thiện và tham gia vào các chương trình giáo dục. Năm nay 54 tuổi, xuất thân là giáo viên Anh văn, ông luôn thiết tha với việc đào tạo và giảng dạy. Alibaba được thành lập năm 1999, nay đang tuyển dụng 86.000 nhân viên trên thế giới.

(RFI) – Vụ kiện tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron : Ecuador bị xử thua. Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye ngày 07/09/2018, đã bác bỏ phán quyết của tư pháp Ecuador, buộc tập đoàn Chevron phải nộp phạt 9,5 tỉ đô la, vì gây tổn hại cho sinh thái vùng rừng Amazon tại quốc gia châu Mỹ này. Tổ chức bảo vệ môi trường Amazo Watch lên án quyết định chống lại « nền tư pháp độc lập của một quốc gia dân chủ có chủ quyền ». Theo chính quyền Quito, chính phủ tiền nhiệm Rafael Correa đã đồng lõa với tập đoàn dầu khí Mỹ, hủy hoại rừng Amazon.