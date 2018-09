Syria : Thượng đỉnh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ định đoạt số phận Idlib

Theo hình ảnh của đài truyền hình Iran, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và đồng nhiệm Nga đến thủ đô của Iran trước sau 40 phút. Trọng tâm của cuộc họp tay ba này là Syria và số phận của Idlib, căn cứ địa cuối cùng của lực lượng nổi dậy chống chính quyền Damas gồm nhiều tổ chức thánh chiến tập họp ít nhất 20.000 chiến binh, theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc. Sau cuộc họp chung, còn có những cuộc thảo luận song phương.

Trong những ngày qua, cộng đồng quốc tế kêu gọi đôi bên tránh một biển máu như đã diễn ra tại Đông Ghuta hồi mùa xuân.

Thượng đỉnh Teheran sẽ quyết định quy mô và lịch trình chiến dịch tái chiếm Idlib, với 3 triệu dân, lọt vào tay phe nổi dậy từ năm 2015.

Iran khẳng định « sẽ giúp Syria giải phóng Idlib với thiệt hại thấp nhất ». Về phần Nga, phát ngôn viên Maria Zakharova, sáng nay tuyên bố sắt thép : « thanh tóan toàn bộ và vĩnh viễn khủng bố trên toàn lãnh thổ Syria là cần thiết ».

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ có quân trong tỉnh Idlib và lo ngại một làn sóng tị nạn mới, chống lại giải pháp vũ lực. Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, tổng thống Erdogan sẽ đề nghị một kế hoạch di tản các nhóm chiến binh : 12 nhóm võ trang kiểm sóat Idlib buông vũ khí.

Số phận Idlib cũng là trọng tâm của một cuộc họp của Hội Đồng Bảo An tại New York do Hoa Kỳ triệu tập trong ngày thứ sáu 07/09/2018.