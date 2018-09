Syria : Liên Hiệp Quốc kêu gọi tôn trọng ngưng bắn ở Idlib

Từ New York, thông tín viên RFI Marie Bourreau tường trình :

Vì các nhà ngoại giao nay chỉ còn lời nói để cố gắng tránh một vụ tắm máu ở Idlib, bà Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc một lần nữa lại đưa ra lời cảnh báo : trong trường hợp tấn công hóa học, đừng quên rằng Washington đã hai lần không kích Syria.

Bà nói : « Chúng tôi muốn nhân cơ hội này để nhắc nhở Assad cùng với các đồng minh Nga và Iran : Quý vị không nên cho rằng Hoa Kỳ sẽ khoanh tay đứng nhìn ».

Pháp, cũng như các thành viên châu Âu trong Hội đồng, đã nhấn mạnh nghịch lý, khi cuộc tấn công quân sự lại diễn ra tại một khu vực được gọi là vùng giảm căng thẳng và an toàn do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ấn định. Pháp kêu gọi một sự thức tỉnh lương tâm :

« Ưu tiên của các nỗ lực tập thể cần phải hướng đến việc tôn trọng ngưng bắn tại khu vực này. Và hôm nay, tôi nhân danh nước Pháp kêu gọi Nga và Iran sử dụng ảnh hưởng của mình đối với chế độ Syria để đạt được điều ấy. Những nước ủng hộ Damas có phương tiện để ngăn chận cuộc khủng hoảng, vì chế độ Syria không thể tự mình hành động ».

Một hội nghị dành riêng cho Idlib sẽ diễn ra hôm nay tại Hội Đồng Bảo An. Nhưng mọi cái nhìn đều hướng về Teheran, nơi tổng thống Nga Vladimir Putin và các đồng nhiệm Hassan Rohani của Iran, Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ họp lại. Nay chỉ có họ mới có thể làm thay đổi dòng chảy sự kiện tại Idlib.

Thường dân di tản

Lo sợ một cuộc tấn công quy mô của quân đội Damas, hàng trăm thường dân Idlib đã bắt đầu tản cư. Tình hình tại chổ ra sao ?

Được RFI đặt câu hỏi, Fadi al Maari, một thành viên đối lập cho biết : « Người dân bắt đầu rời Idlib di cư về Afrin, Al Bab… những khu vực do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kiểm sóat . Họ sợ Idlib sắp bị chính quyền tấn công. Quân đội chính phủ tập trung rất đông, bao vây tứ phía, bố trí giữa các vùng do chế độ kiểm sóat và khu vực trong tay phe nổi dậy : ở phía bắc, phía đông, phía nam đều bị vây, phía tây thì có biển Địa Trung Hải nhưng lực lượng chính phủ cũng đông lắm. Nhiều người dân di tản trước một phần vì sợ nhưng một phần cũng do Damas ngày nào cũng tuyên truyền là sắp đánh đến nơi ».