Bài báo nặc danh về Trump: Quan chức Nhà Trắng đua nhau cải chính

Hiện giờ đang có rất nhiều lời đồn đoán về danh tính của quan chức cao cấp có bài viết trên tờ New York Times ngày 05/09/2018, chỉ trích nặng nề tổng thống Donald Trump. Một số quan chức cao cấp của Nhà Trắng đã buộc phải vội vàng lên tiếng cải chính.

Theo tờ Newsweek, tác giả có vẻ như là thuộc đảng Cộng Hòa, vì trong bài viết nhân vật này chất vấn tổng thống Trump về đảng Cộng Hòa và những giá trị của đảng. Tuần báo Mỹ liệt kê một số “nghi can”: Phó tổng thống Mike Pence, ngoại trưởng Mike Pompeo, bộ trưởng Quốc Phòng Jim Mattis, chánh văn phòng Nhà trắng John Kelly, giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats, và đặc biệt là bộ trưởng Tư Pháp Jeff Sessions, người vẫn bị ông Trump chê trách, thậm chí nhạo báng.

Nhưng theo Newsweek, tác giả cũng có thể là quan chức cấp thấp hơn, không nằm trong nội các của Trump nhưng cũng có thể tiếp cận được các hồ sơ và nắm được tình hình trong nội các này.

Tuyên bố trong cuộc họp báo tại New Delhi ngày 06/09, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã khẳng định ông không phải là tác giả bài viết nói trên. Ông Pompeo nói: “Không ai lại ngạc nhiên khi thấy New York Times, một tờ báo xu hướng tự do, vốn liên tục tấn công chính quyền này, đã chọn đăng một bài viết như thế”.

Ngoại trưởng Mỹ nói tiếp: “Nếu quí vị không thể thực hiện dự án của lãnh đạo, thì quý vị chỉ có một chọn lựa : rời khỏi chính quyền. Thay vào đó, kẻ này, theo tờ New York Times, đã chọn không những ở lại, mà còn phá hoại những gì mà tổng thống Trump và chính quyền của ông đang cố gắng làm”.

Giám đốc truyền thông của phó tổng thống Mike Pence, ông Jarrod Agen cũng viết ngay trên mạng xã hội Twitter : “Phó tổng thống bao giờ cũng ký tên vào các bài viết”. Ông Agen viết tiếp: “Tờ New York Times phải biết xấu hổ, cũng như kẻ đã viết bài với nội dung sai lạc, phi lý và hèn hạ”.

Tờ New York Times đăng bài viết nói trên một ngày sau khi tờ Washington Post đăng các trích đoạn một cuốn sách của nhà báo kỳ cựu Bob Woodward, tựa đề Fear (Nỗi sợ hãi) mô tả tổng thống Trump là một người “vô giáo dục, dễ nổi khùng và hoang tưởng”, mà các cộng sự viên luôn phải cố kềm chế.