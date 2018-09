Anh Quốc: Putin là "người chịu trách nhiệm sau cùng" trong vụ Skripal

Ngày 06/09/2018 bộ trưởng An Ninh Anh, Ben Wallace, nêu đích danh tổng thống Nga, Vladimir Putin, là người phải "chịu trách nhiệm sau cùng" trong vụ ám sát hụt hai cha con cựu điệp viên Skripal bằng chất độc Novitchok hồi đầu tháng 03/2018. Một ngày trước, thủ tướng Theresa May quy trách nhiệm cho tình báo quân đội Nga GRU. Cảnh sát Anh phát lệnh truy nã hai công dân Nga.

Từ Luân Đôn, thông tín viên RFI Muriel Delcroix cho biết về phản ứng của báo chí Anh :

Rất nhiều nhật báo Anh đều đăng cùng một hình ảnh được chụp lại từ video-giám sát, cho thấy hai người đàn ông đi bộ trên một đường phố ở Salisbury, nụ cười trên môi, sau khi đã rải chất độc Novitchok lên cửa nhà gia đình Skripal.

Do vậy, trang nhất nhiều tờ báo có tựa gần giống nhau. "Những kẻ sát nhân ranh mãnh của Putin" : Các tờ The Sun, Mail, L'Express hay Mirror có hàng tựa đại loại như vậy. Nhưng không phải là danh tính của hai nghi can gây chú ý - vì chính cảnh sát thừa nhận là tên giả - điều gây ấn tượng mạnh là việc Luân Đôn nêu đích danh quân báo Nga và đằng sau các điệp viên này là điện Kremlin, cũng như quyết tâm của thủ tướng Theresa May gia tăng áp lực đối với chính quyền Matxcơva.

Theo nhật báo Times, đây là thời khắc để phục thù và thủ tướng Anh từng cam kết là các cơ quan an ninh Anh sẽ làm tất cả ngăn chặn mối đe dọa do Nga gây ra. Luân Đôn tính tới khả năng tiến hành một cuộc chiến trên mạng hay cản trở hoạt động tài chính của các nhà tài phiệt Nga tại khu City.

Lại một lần nữa, bà thủ tướng kêu gọi tình đoàn kết của các đồng minh, đặc biệt là của Hoa Kỳ. Anh Quốc cũng muốn thúc đẩy Liên Hiệp Châu Âu gia tăng trừng phạt Matxcơva. Tuy nhiên, lời kêu gọi đoàn kết hợp sức này là một thách thức ngoại giao mạo hiểm đối với Luân Đôn hiện không ở trên thế mạnh vì nước Anh chuẩn bị rời khỏi Liên Âu.

Một số nhà phân tích cảnh báo là nhiều nước sẽ có thái độ ngần ngại trước ý tưởng gia tăng gọng kìm nhắm vào Nga vì họ lo ngại làm tổn hại đến quan hệ thương mại và năng lượng với Matxcơva.