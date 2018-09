Afghanistan : Thủ lĩnh nhóm thánh chiến Haqqani qua đời

Jalaluddin Haqqani, sinh trong thập niên 1950, và nhóm thánh chiến Haqqani bị cáo buộc là thủ phạm tổ chức nhiều cuộc bắt cóc tống tiền và khủng bố tự sát và ám sát công chức chính phủ từ năm 2001 đến nay. Nằm trong danh sách đen của Mỹ, nhóm Haqqani bị cáo buộc có quan hệ mật thiết với mật vụ Pakistan, « một cánh tay của sở tình báo Islamabad ».

Trong thập niên 1980, Jalaluddin Haqqani chiến đấu chống Hồng quân Liên xô với sự trợ giúp của Mỹ và Pakistan. Tài chổ chức và lòng can đảm trên chiến trường thu hút sự chú ý của CIA và được dân biểu Mỹ Charlie Wilson tới thăm. Sau khi Liên xô rút quân, Jalaluddin Haqqani liên hệ với nhóm cực đoan Al Qaida của Ben Laden và Taliban . Trong chính quyền Taliban, Haqqani là bộ trưởng an ninh. Khi liên quân quốc tế can thiệp lật đổ chính quyền Taliban, Jalaluddin Haqqani tổ chức nổi dậy chống NATO và quân đội Afghanistan mới thành lập.

Theo giới phân tích được AFP trích dẫn, nhóm Haqqani có cơ sở hậu cần ở biên giới Pakistan- Afghanistan và từ lâu nay do Sirajuddin, con trai của Jalaluddin Haqqani chỉ huy. Một số vụ khủng bố bằng xe bom ở Afghanistan mà Daech nhận là thủ phạm thật ra là do nhóm Haqqani thực hiện.