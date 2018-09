NAFTA : Mỹ gia tăng sức ép đối với Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đổ thêm dầu vào lửa trong hồ sơ Hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ - NAFTA. Vào lúc đàm phán Mỹ-Canada bị đình hoãn cho đến thứ Tư 05/09, nguyên thủ Hoa Kỳ cảnh báo Quốc Hội không nên can thiệp vào hồ sơ này. Ông có thể xóa bỏ Hiệp định tự do mậu dịch Bắc Mỹ nếu các dân biểu từ chối phê chuẩn một văn bản gạt Canada ra bên ngoài. Trong khi đó, chính quyền Canada giữ thái độ im lặng.