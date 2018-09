Đông Ukraina : Lãnh đạo ly khai chủ chốt thân Nga chết vì bị ám sát

Từ Lviv, thông tín viên Sébastien Gobert :

Ông Alexander Zakhartchenko, 42 tuổi, từng thoát khỏi nhiều âm mưu ám sát. Lần này, ông chết tại chỗ. Cuộc điều tra khó có thể giúp phát hiện được thủ phạm.

Khoảng 10 vụ ám sát nhắm vào giới chỉ huy quân sự của các phe ly khai đã được tiến hành trước vụ ám sát nhắm vào lãnh đạo nước Cộng Hòa Donetsk tự xưng từ năm 2014.

Dù là do các cơ quan an ninh Ukraina, lực lượng đánh thuê người Nga hay là do tranh giành giữa các phe ly khai, thì thủ phạm các vụ tấn công này hiếm khi được tìm ra.

Luôn phủ nhận hỗ trợ cho phe ly khai ở Ukraina nhưng trong một thông cáo chính thức, tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhanh chóng lấy làm tiếc về tin ông Alexander Zakhartchenko bị chết.

Vụ tấn công gây thêm trở ngại cho các cuộc đàm phán hòa bình và có thể khơi lại vòng xoáy bạo lực trong vùng miền Đông Ukraina. Trong khi đó, tình hình vừa mới tạm yên ắng để vài nghìn học sinh trở lại trường học.