(India Today) - Ngoại trưởng Ấn Độ thăm Việt Nam. Bà Sushma Swaraj đã tới Hà Nội hôm 26/08/2018 trong khuôn khổ chuyến công du Việt Nam và Cam-Bốt, dự kiến kéo dài 4 ngày, với trọng tâm gia tăng hợp tác song phương. Tại Việt Nam, ngoại trưởng Ấn sẽ dự Hội Thảo Ấn Độ Dương lần thứ 3, và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 16 của Ủy Ban Hỗn Hợp Việt Nam- Ấn Độ tại Hà Nội trong hai ngày 27/08 và 28/08.

(AFP) - Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhắm thêm một nhiệm kỳ chủ tịch đảng Tự Do-Dân Chủ (LDP). Thông tin được chính ông Abe khẳng định ngày 26/08/2018, với hy vọng tiếp tục giữ cương vị thủ tướng và hoàn thành nguyện vọng cải cách Hiến Pháp chủ hòa của Nhật, có từ năm 1945. Ông Abe điều hành chính phủ Nhật Bản từ năm 2012.

(AFP) – Một du khách Nhật Bản sẽ được Bắc Triều Tiên trả tự do. Nhiều nguồn tin Nhật Bản phỏng đoán ông Tomoyuki Sugimoto bị Bình Nhưỡng bắt vì quay vidéo một khu quân sự ở cảng Nampo, miền tây Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh Tokyo chuẩn bị tổ chức thượng đỉnh với Bình Nhưỡng, chính quyền Bắc Triều Tiên hôm 26/08/2018 cho biết họ thả ông Sugimoto vì lý do nhân đạo, nhưng không cho biết ông Sugimoto có bị kết tội hay không và khi nào thì sẽ được thả. Bình Nhưỡng đã từng bắt giam các du khách ngoại quốc, cáo buộc họ làm gián điệp, rồi sau đó tuyên bố trả tự do cho họ để phục vụ các mục đích ngoại giao.

(AFP) - Iran đề nghị Tòa Án Quốc Tế đòi Mỹ bỏ trừng phạt. Hôm nay, 27/08/2018, Tòa Án Công Lý Quốc Tế tại La Haye bắt đầu xử vụ kiện của Iran yêu cầu Hoa Kỳ bãi bỏ các biện pháp trừng phạt chính quyền Tehran. Iran kiện chính quyền Hoa Kỳ làm suy yếu thêm nền kinh tế vốn đã suy yếu của Iran, và như vậy đã vi phạm hiệp ước hữu nghị giữa hai nước, được ký kết vào năm 1955. Mỹ sẽ đưa ra lập luận của mình ngày 28/08/2018. Trong văn kiện phản ứng chính thức, Hoa Kỳ cho rằng Tòa Án Công Lý Quốc Tế không đủ thẩm quyền xét xử vụ kiện.

(Reuters) – Chỉ huy tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ở Afghanistan bị tiêu diệt. Theo chính quyền Kaboul hôm 26/08/2018, Abu Saad Erhabi và 10 chiến binh Daech đã bị tiêu diệt trong chiến dịch tấn công trên bộ và trên không của quân đội Afghanistan và đồng minh tại tỉnh Nangarhar, miền đông nước này. Theo tỉnh trưởng Nangarhar, Abu Saad Erhabi là chỉ huy thứ tư của Daech tại Afghanistan bị tiêu diệt trong vòng 1 năm nay.

(AFP) – Đức tháo gỡ thành công một quả bom sót lại từ Đệ Nhị Thế Chiến. Hôm qua 26/08/2018, 18.500 người dân ở thành phố Ludwigshafen đã phải sơ tán để tháo gỡ một auả bom nặng 500kg, có thể do quân đội Mỹ ném xuống. Đội rà phá bom mìn đã mất hơn 1 giờ để gỡ quả bom. Hơn 70 năm sau Đệ Nhị Thế Chiến, tại Đức vẫn còn sót lại nhiều bom mìn.

(Reuters) – Nổ súng tại một giải đấu trò chơi điện tử tại bang Florida. Vì tức tối do thua một giải đấu trò chơi điện tử được tổ chức tại Florida hôm 26/08/2018, David Katz, 24 tuổi, đã cay cú nổ súng giết chết 2 người cùng thi đấu, sau đó tự sát. Ngoài 3 người chết, còn có 9 người khác bị thương.

(Reuters) – Tòa án Miến Điện lùi ngày tuyên án phóng viên Reuters qua tháng Chín. Tòa án Miến Điện hôm 27/08/2018 cho biết lý do là vì chánh án phiên tòa đang trong tình trạng sức khỏe kém. Hai phóng viên hãng tin Reuters, bị cáo buộc xâm phạm bí mật quốc gia sẽ bị lùi sang ngày 03/09/2018.

(AFP) – Một nhà đấu tranh Nga tái nhập viện sau nhiều ngày tuyệt thực. Ông Sergei Udaltsov đã phải tái nhập viện ngày 26/08/2018, sau 13 ngày tuyệt thực. Hồi đầu tháng, ông đã bị bắt giữ 30 ngày do đốt chân dung các lãnh đạo Nga trong cuộc biểu tình chống chính sách tăng tuổi về hưu.