Để tang John McCain: Trước sức ép của Quốc Hội, Donald Trump tuyên bố hạ thấp quốc kỳ

Theo nhật báo The New York Times, trong một thông cáo được công bố ngày 27/08, tổng thống Donald Trump cho biết ông đã ký tuyên bố hạ quốc kỳ Mỹ xuống lưng chừng cột cờ cho đến ngày an táng thượng nghị sĩ John McCain.

Việc hạ thấp quốc kỳ xuống lưng chừng cột cờ là một nghi thức để tang khi một nghị sĩ hoặc nhân vật nổi tiếng qua đời.

Tổng thống Trump đã ra tuyên bố như trên sau khi quốc kỳ trên nóc Nhà Trắng, từ sáng sớm ngày 27/08, lại được kéo lên đỉnh cột cờ như thường lệ.

Ngay lập tức, lãnh đạo phe đối lập Dân Chủ tại Thượng Viện, Chuck Schumer và lãnh đạo phe đa số Cộng Hòa Mitch Mc Connell cùng lên tiếng cho rằng tại các công sở Mỹ, quốc kỳ cần được hạ xuống lưng chừng, cho đến khi kết thúc lễ tang lễ vị thượng nghị sĩ quá cố.

Tổng thống Donald Trump từ lâu đã xung khắc với thượng nghị sĩ John McCain và theo báo chí, ông không được mời đến dự tang lễ.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa, tiểu bang Arizona, đã qua đời hôm thứ Bẩy, 25/08, do bị ung thư não

Tối thứ Bẩy, tổng thống Trump đã ra lệnh hạ quốc kỳ xuống lưng chừng cột cờ, tại các công sở. Thế nhưng, sáng nay, 27/08, các lá cờ này lại được kéo lên đỉnh cột như thường lệ trong khi tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ, quốc kỳ vẫn được giữ ở lưng chừng cột cờ.

Một số người giải thích rằng Nhà Trắng chỉ tuân thủ Quy định treo cờ Mỹ, theo đó, quốc kỳ được hạ xuống lưng chừng cột cờ vào ngày qua đời và ngày Tưởng Nhớ Một Nghị Sĩ

Tuy nhiên, những người khác lại nhấn mạnh rằng theo truyền thống, khi có dân biểu hoặc nhân vật nổi tiếng qua đời, quốc kỳ được hạ thấp cho đến hết ngày tổ chức tang lễ. Do vậy, thượng nghị sĩ Schumer và McConnell đã đề nghị hạ thấp quốc kỳ xuống lưng chừng cột cờ cho đến tối Chủ Nhật, 02/09, ngày tổ chức tang lễ cho thượng nghị sĩ John McCain.

Linh cữu của thượng nghị sĩ John McCain sẽ được quàn tại trụ sở nghị viện tiểu bang Arizona hôm thứ Tư, 29/08 và tại trụ sở Quốc Hội, ở Washington, hôm thứ Sáu, 31/08, để các đồng nhiệm và công chúng có thể đến viếng.

Tang lễ sẽ được tổ chức vào thứ Bẩy, 01/09 tại Nhà Thờ Quốc Gia Washington và hai cựu tổng thống, George W Bush, Barack Obama sẽ phát biểu.

Theo báo chí, phó tổng thống Mike Pence sẽ tham dự tang lễ thay mặt cho chính quyền Donald Trump.

Những người chỉ trích nêu câu hỏi tại sao ông Trump lại không ra tuyên bố chính thức của tổng thống về việc hạ cờ như những người tiền nhiệm đã làm khi có tang lễ của những chính trị gia quan trọng.

Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh hạ quốc kỳ xuống lưng chừng cột cờ ở trên nóc Nhà Trắng trong gần 5 ngày sau khi thượng nghị sĩ Ted Kennedy, thuộc đảng Dân Chủ, tiểu bang Massachusetts, qua đời năm 2009.

Và bản thân tổng thống Trump đã tuyên bố hạ cờ tưởng niệm sau vụ bắn súng thảm sát ở Las Vegas và Parkland, Florida.

Khi bà Barbara, phu nhân cựu tổng thống Bush qua đời, ông Trump cũng đã ra lệnh hạ cờ để tang cho đến tận ngày an táng bà.

Đầu tháng Tám này, khi ký dự luật quốc phòng mang tên ông McCain, tổng thống Trump không hề nhắc đến tên ông.