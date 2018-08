(Reuters) - Ngoại trưởng Úc Julie Bishop từ chức, cựu bộ trưởng Quốc Phòng Maryse Payne lên thay. Trong tuyên bố từ chức hôm 26/08/2018, bà Bishop cho biết bà sẽ « lui về phía sau », nhưng không cho biết sẽ liệu có ra tranh cử trong cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 05/2019 hay không. Tân thủ tướng Morrison đã chấp nhận tuyên bố từ chức của bà Bishop và bổ nhiệm cựu bộ trưởng Quốc Phòng Marise Payne làm người kế nhiệm lãnh đạo ngành ngoại giao Úc.

(Reuters) - Nga và Mỹ lại đấu khẩu về Syria. Thứ trưởng Ngoại Giao Nga hôm 25/08/208 cảnh báo Mỹ là không nên có bất kỳ động thái « liều lĩnh » nào ở Syria. Theo hãng tin Nga RIA, quan chức Nga đã phản đối bình luận của cố vấn An Ninh Quốc Gia Mỹ John Bolton đe dọa chế độ Assad trong trường hợp tấn công hóa học hoặc sinh học vào vùng Idlib tại Syria. Theo thứ trưởng Nga Sergei Ryabkov : « Chúng tôi đang nghe thấy những tối hậu thư từ Washington... và điều đó không ảnh hưởng đến quyết tâm của Nga tiếp tục chính sách loại bỏ hoàn toàn những kẻ khủng bố và tái lập cuộc sống bình thường ở Syria ».

(AFP) - Bộ trưởng Quốc Phòng Iran thăm Syria. Ông Amir Hatami ngày 26/08/2018 đã đến Syria để « gặp gỡ nhiều quan chức quốc phòng và quân đội quan trọng ». Một hành động được giới quan sát đánh giá là « trêu tức » Mỹ trước những đòi hỏi từ Washington yêu cầu Teheran cho rút các lực lượng quân sự nước này ra khỏi Syria.

(AFP) - Iran động đất mạnh 6,0 độ Richter. Hai người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Trận động đất xảy ra vào sáng 26/08/2018 ở phía tây đất nước.

(RFI) - Afghanistan : Lãnh đạo các bộ máy an ninh « lũ lượt » xin từ chức. Ông Hanif Atmar, lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia, được cho là nhân vật số hai của chính phủ hôm qua 25/08/2018 đã đệ đơn từ chức và đã được tổng thống chấp nhận. Trước đó, bộ trưởng Quốc Phòng, Nội Vụ và lãnh đạo Cơ quan An ninh quốc gia cũng xin từ chức nhưng bị tổng thống bác bỏ.

(Reuters) - Pháp : Tổng thống Macron mất 5 điểm tín nhiệm. Điều tra của Ifop theo yêu cầu của tờ Journal du Dimanche công bố 26/08/2018 cho thấy 34% số người được hỏi cho biết hài lòng về ông Macron, thấp hơn 5 điểm (39%) so với tháng 7. Thủ tướng Edouard Philippe, chỉ bị mất một điểm, được 40% số người ủng hộ. Nguyên nhân tụt điểm của nguyên thủ Pháp được cho là do tai tiếng vụ cận vệ Benalla gây ra.

(RFI) - Đêm quốc tế cho loài dơi. Thế giới, nhất là từ Bắc Phi cho đến châu Âu, đêm 25/08/2018 đã dành cho loài dơi, luôn đi liền với hình ảnh « quỷ hút máu » một đêm đặc biệt. Tại Paris, nhân sự kiện quốc tế lần thứ 22 này, Jardin des Plantes (Vườn Bách thảo Paris) đã mở cửa đêm đón công chúng đến nghe và quan sát loài động vật có vú đang bị đe dọa tuyệt chủng này.