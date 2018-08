Sony thú nhận album di cảo của Michael Jackson có ba bài hát giả

Ba bài hát trong album di cảo Michael của ông hoàng nhạc Pop phát hành năm 2010 không phải do Michael Jackson hát, mà do một người bắt chước giọng thể hiện. Theo trang Inrock ngày 24/08/2018, sau tám năm im lặng bất chấp nhiều tin đồn, cuối cùng Sony, hãng phát hành album Michael , đã phải thú nhận.

Michael Jackson chưa bao giờ hát ba ca khúc Monster, Breaking News và Keep Your Head Up trong album di cảo gồm những bài hát chưa bao giờ được phát hành sau khi ông hoàng nhạc Pop qua đời. Giọng hát khác biệt trong ba ca khúc trên đã được bà Katherine Jackson, mẹ của Michael, cùng một số fan phát hiện.

Năm 2014, Vera Serova, một fan nữ của ông hoàng nhạc Pop, đã đệ đơn kiện Eddie Cascio và công ty sản xuất Agelikson Productions của ông. Cô cáo buộc người bạn lâu năm của Michael Jackson đã công bố nhiều bài hát giả cùng với nhạc sĩ James Porte, được cho là tác giả của ít nhất 12 ca khúc cũng đang gây tranh cãi viết cho Michael Jackson. Tuy nhiên, cả Eddie Cascio và James Porte đều khẳng định vô tội dù không công bố được bằng chứng nào về tính xác thực của những ca khúc đó.

Vera Serova còn đi xa hơn khi đưa ra nhiều chứng cớ cho rằng Jason Malachi, một người chuyên bắt chước giọng, là người trình bày ba bài hát Monster, Breaking News và Keep Your Head Up. Trong số bằng chứng đưa ra, có một nghiên cứu của giáo sư thính học George Papcun, khẳng định Michael Jackson không hát những ca khúc trên.

Hiện tư pháp vẫn chưa đưa ra quyết định nhưng hãng Sony buộc phải thú nhận rằng Monster, Breaking News và Keep Your Head Up không phải là tác phẩm của ông hoàng nhạc Pop. Tuy nhiên, Sony cố chứng tỏ « vô tội » với thông báo, khi ra album di cảo của Michael Jackson, hãng này tin tưởng tuyệt đối vào Cascio và Porte.