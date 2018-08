(AFP) – Hàn Quốc : Cựu tổng thống Park bị kết án 25 năm tù.

Đây là phán quyết do tòa phúc thẩm đưa ra ngày hôm nay 24/08/2018. Cựu tổng thống Park Geun-Hye đã bị phế truất năm 2017, do có liên can đến vụ tai tiếng tham nhũng và lạm quyền.

(AFP & REUTERS) - Bão mạnh làm 3 người mất tích tại Nhật, giao thông rối loạn. Trận bão Cimaron hôm nay 24/08/2018 với sức gió trên 200 km/h đã gây ra những trận mưa lớn ở miền tây nước Nhật, trước khi di chuyển về Hokkaido ở hướng bắc. Ba sinh viên tại đảo Honshu bị sóng cuốn đi mất tích, khoảng 45.000 hộ gia đình bị mất điện ở miền tây, giao thông đường sắt ngưng trệ và 300 chuyến bay bị hủy.

(REUTERS) - Trên 500 người phải sơ tán vì hỏa hoạn tại Berlin. Khoảng 540 người đêm qua rạng sáng nay 24/08/2018 đã phải sơ tán khỏi Treuenbrietzen do hỏa hoạn, 600 lính cứu hỏa đã được huy động. Việc chữa cháy thêm phức tạp do vẫn còn các khẩu đại bác và đạn dược của Hồng quân Liên Xô bỏ lại, tại thành phố ở phía tây nam Berlin trước đây thuộc Đông Đức.

(AFP & REUTERS) - Xác nhà độc tài Tây Ban Nha Franco có thể bị đưa ra khỏi lăng. Chính phủ cánh tả Tây Ban Nha hôm nay 24/08/2018 bắt đầu tiến hành thủ tục để đưa di hài của nhà độc tài Franco ra khỏi lăng, một vấn đề gây tranh cãi từ 40 năm qua. Nghị định vừa được chính phủ thông qua còn phải được Quốc Hội phê chuẩn, tại đây tuy đảng Xã Hội là thiểu số nhưng có thể được sự ủng hộ của phe cực tả và dân tộc chủ nghĩa.

(AFP) – Nam Phi nổi giận vì những dòng tweet của tổng thống Mỹ. Trên mạng Twitter tối ngày 23/08/2018, ông Donald Trump tuyên bố yêu cầu ngoại trưởng Mỹ nghiên cứu kỹ chương trình cải cách đất đai tại Nam Phi, mà ông cho là gây thiệt hại về người và của cho các nhà nông da trắng. Chính quyền Pretoria sáng hôm nay đã giận dữ chỉ trích những lời bình phẩm trên của nguyên thủ Mỹ mang đậm mầu sắc kỳ thị sắc tộc, gây chia rẽ dân tộc, đồng thời gợi nhắc lại quá khứ thuộc địa đau thương.

(AFP) - Thủ tướng Canada quan ngại về án tử hình ở Ả Rập Xê Út. Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau ngày 23/08/2018 bày tỏ quan ngại trước thông tin về các bản án tử hình dành cho năm nhà đấu tranh nhân quyền ở Ả Rập Xê Út, trong đó có một phụ nữ, bên cạnh đó khẳng định vẫn cố gắng « hợp tác ngoại giao » với Ryad. Canada và Ả Rập Xê Út đang trong khủng hoảng : Ryad đã trục xuất đại sứ Canada, ngưng quan hệ thương mại và ra lệnh cho các sinh viên Ả Rập Xê Út du học tại Canada phải về nước.

(AFP) - Uống rượu tuy ít vẫn có hại cho sức khỏe. Dù chỉ uống một ly rượu vang hay một ly bia mỗi ngày, vẫn nguy hiểm cho sức khỏe, theo một nghiên cứu do tạp chí y học The Lancet công bố hôm nay 24/08/2018. Khảo sát tại 195 nước từ năm 1990 đến 2016, các nhà nghiên cứu nhận thấy chỉ riêng trong năm 2016, rượu đã gây ra cái chết của 2,8 triệu người. Nếu chỉ uống một ly mỗi ngày liên tục trong vòng một năm, có 0,5% nguy cơ gây ra đến 23 vấn đề liên quan đến sức khỏe như ung thư, bệnh tim mạch, đột quỵ…