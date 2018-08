Tân thủ tướng Úc Scott Morrison hứa ổn định chính trường

Trong những ngày gần đây, vị thế của ông Turnbull bị yếu đi, do sự chống đối của cánh hữu trong đảng Tự Do, hiện đang bị đảng Lao Động vượt qua trong các cuộc thăm dò. Sự chọn lựa ông Morrison là một đòn nặng cho cựu bộ trưởng Nhập Cư Peter Dutton, người cầm đầu cuộc « nổi dậy » trong hậu trường.

Từ Melbourne, thông tín viên Caroline Lafargue phân tích :

« Phe đa số cầm quyền đã thay đổi thủ tướng để ngăn lại đà xuống dốc trong các cuộc thăm dò dư luận, vào lúc không đầy một năm nữa là đến kỳ bầu cử. Các nguyên nhân chính của việc bị giảm tín nhiệm là : một dự án giảm thuế cho các công ty lớn – rốt cuộc đã bị hủy bỏ, và nhất là việc tăng giá điện, do không có chính sách năng lượng rõ ràng.

Đảng Tự Do bị chia rẽ sâu sắc giữa xu hướng ủng hộ dùng than đá và những người ôn hòa, cho rằng dù than đá rẻ hơn, nhưng vẫn nên giảm lượng khí phát thải.

Ông Malcolm Turnbull thuộc phe trung hữu, không thể hòa giải được hai xu hướng này, và phe đa số bị rạn vỡ. Nhiều bộ trưởng được đề nghị lên làm thủ tướng, nhất là ông Peter Dutton, bộ trưởng Nhập Cư mãn nhiệm. Tuy nhiên nhân vật này quá cứng rắn, nên đảng Tự Do bèn chọn lựa ông Scott Morrison, bộ trưởng Tài Chính trong chính phủ cũ, được cho là dễ thỏa hiệp hơn. Tuy nhiên đây chỉ là vấn đề hình thức.

Tân thủ tướng sẽ phải theo đuổi một chính sách nhập cư hết sức cứng rắn đối với các thuyền nhân. Về khí hậu, ông Morrison cũng ủng hộ việc dùng than đá, và nhiều lần tuyên bố rằng ông chống việc đánh thuế khí thải carbone. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng ông Scott Morrison không cực đoan đến mức yêu cầu ra khỏi hiệp định khí hậu Paris ».

Ông Scott Morrison lúc làm bộ trưởng Nhập Cư năm 2013 nổi tiếng là cứng rắn : hải quân được lệnh đẩy các tàu di dân ra khỏi vùng biển nước Úc, di dân trên những tàu nào lọt qua được đều bị giữ trong các trại lập ra ở các đảo quốc Thái Bình Dương.