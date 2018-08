( AFP ) – Nhật : Một phụ nữ Pháp vẫn biệt tăm. Mặc dù cảnh sát Nhật tiếp tục tìm kiếm, cho tới nay vẫn chưa có gì có thể giúp tìm ra cô Tiphaine Véron, 36 tuổi, đã mất tích từ cuối tháng 7 khi đang đi nghỉ hè ở miền đông bắc Nhật Bản, theo tin của gia đình hôm nay, 21/08/2018. Theo những người thân, nữ du khách Pháp này mắc chứng động kinh và tuy có mang thuốc theo người, cô có thể đã lên cơn động kinh.

( AFP ) – Ấn Độ : Hơn một triệu người tản cư do mưa lũ. Theo thông báo của chính quyền bang Kerala, miền nam Ấn Độ, hôm nay, 21/08/2018, hơn 1 triệu người hiện đang tạm cư trong các trại do hậu quả của cơn mưa lũ dữ dội, đã khiến hơn 410 người thiệt mạng tính cho đến nay. Do nguồn nước bị ô nhiễm và do điều kiện vệ sinh rất tồi tệ, nhà chức trách đang lo ngại là dịch bệnh sẽ lan tràn.

( AFP ) : Afghanistan : Giao tranh tại Kabul. Giao tranh dữ dội đã nổ ra hôm nay, 21/08/2018, tại thủ đô Kabul vào lúc mà chính phủ Afghanistan đang chờ câu trả lời chính thức của phe taliban về đề nghị ngừng bắn do tổng thống Ashraf Ghani đưa ra. Vào buổi sáng, nhiều rocket đã rơi xuống thủ đô Afghanista vào lúc tổng thống Ghani đang đọc diễn văn nhân ngày đầu tiên của lễ Tế sinh Eid al-Adha của người Hồi Giáo.

(AFP) – Trung Quốc và Salvador chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Lễ ký kết diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày hôm nay 21/08/2018. Bộ trưởng Ngoại Giao Salvador khẳng định Bắc Kinh đã trở thành « đối tác chiến lược » của đất nước Trung Mỹ nhỏ bé này. Điều đó cũng có nghĩa Đài Loan lại mất đi một đồng minh. Trong khi đó, hôm qua bộ Ngoại Giao Trung Quốc phản đối với Hoa Kỳ về việc tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tranh thủ đi thăm Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA khi bà quá cảnh ở Hoa Kỳ trên đường công du châu Mỹ la tinh.

(AFP) – Tchétchènia : Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo nhận trách nhiệm về loạt tấn công nhắm vào cảnh sát. Ba vụ tấn công hôm qua 20/08/2018 đã khiến nhiều cảnh sát ở nước Cộng Hòa Nga thuộc vùng Kavkav bị thương. Chính quyền Tchétchènia cho rằng thủ phạm là một nhóm thanh niên chịu ảnh hưởng của Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo qua các mạng xã hội và gọi đây là một âm mưu gây « bất ổn định » trong khu vực.

(RFI) - Brazil : Đối đầu đẫm máu tại các khu ổ chuột ở Rio. Sáng sớm 20/08/2018, hơn 4.000 quân nhân, được xe bọc thép và máy bay trực thăng yểm trợ, đã tiến hành một đợt bố ráp quy mô lớn tại ba khu ổ chuột ở phía bắc Rio, nổi tiếng với các băng đảng buôn bán ma túy. Ít nhất 12 người bị chết, trong đó có hai quân nhân. Cuộc tấn công bị công luận Brazil chỉ trích dữ dội và không giúp lập lại trật tự như mong muốn.