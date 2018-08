(AFP) – Indonesia : Lombok lại động đất, thêm 10 người chết. Theo chính quyền sở tại ngày 20/08/2018, trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra tối qua ngoài khơi đảo Lombok. Hơn 100 cơn dư chấn đã được ghi nhận, gây ra cảnh náo loạn, và cúp điện hoàn toàn trên đảo.

(AFP) – Nga mời Taliban tham dự cuộc họp quốc tế về Afghanistan. Trả lời câu hỏi của hãng Interfax ngày 20/08/2018, ông Zamir Kaboulov, đại diện đặc biệt của tổng thống Nga nhằm giải quyết xung đột Afghanistan cho biết thêm cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày 04/09/2018, trong « nỗ lực khởi động tiến trình hòa giải quốc gia tại Afghanistan ».

(AFP) – Thổ Nhĩ Kỳ : Khủng hoảng tiền tệ khiến Đức lo ngại. Bộ Tài Chính Đức, trong báo cáo tháng công bố ngày 20/08/2018, e sợ rằng cuộc khủng hoảng tiền tệ tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một rủi ro mới cho nền kinh tế đất nước, vào lúc cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ đang lan rộng, và nguy cơ Brexit diễn ra không đạt được thỏa thuận nào.

(AFP) – Pháp : Dịch bệnh than bùng phát tại vùng Hautes-Alpes. Cơ quan bảo vệ dân cư vùng Hautes Alpes ngày 20/08/2018 cho biết dịch bệnh bùng phát từ cuối tháng 6/2018. Tổng cộng có hơn 50 súc vật đã chết tại 28 điểm nuôi bò, ngựa thuộc 13 xã do nhiễm bệnh than. Đây là đợt dịch bệnh than nghiêm trọng sau đợt dịch lớn cách đây 20 năm, giết chết hàng trăm súc vật năm 1999.

(AFP) – Pháp : Ngựa đua thuần chủng giá 1,4 triệu euro. Chú ngựa đua thuần giống Anh Quốc 18 tháng tuổi đã được bán với giá 1,4 triệu euro tại Normandie, tây bắc nước Pháp, tại một phiên bán ngựa đua mùa hè. Chú ngựa con này là có xuất xứ từ giống ngựa Dubaway nổi tiếng của Anh Quốc, từng được rao bán với giá 1,55 triệu euro vào năm 2017.

(Reuters) – Nổ súng bên ngoài Đại Sứ Quán Mỹ tại Ankara, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ. Sự vụ xảy ra rạng sáng ngày 20/08/2018. 6 phát súng được bắn đi từ một chiếc xe hơi màu trắng.Không có ai bị thương. Hiện chưa có nhóm vào lên tiếng nhận trách nhiệm cuộc tấn công. Vụ nổ súng xảy ra vào lúc bối cảnh quan hệ giữa Washington và Ankara ngày càng xấu đi.

(AFP) – Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 3 nghi phạm lấy trộm 87 triệu đôla tiền ảo. Theo tờ Nhật Báo Thiểm Tây hôm 19/08/2018, cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ án lấy cắp lượng tiền ảo có tổng trị giá 87 triệu đô la. Theo dấu vụ lấy cắp 15 triệu đô la tiền ảo tại tỉnh Tây An vào tháng Ba, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một nghi phạm cư trú ở tỉnh Hồ An. Nhờ việc điều tra đường dây liên lạc của nghi phạm, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ thêm hai đồng phạm khác.

(AFP) - Tấn công cảnh sát Tây Ban Nha, một người Algerie bị bắn chết. một thanh niên, 29 tuổi theo giấy tùy thân là người Algérie, ngày 20/08/2018 đã cầm dao xông vào một cơ quan cảnh sát ở Cornellà de Llobregat, gần Barcelona, tấn công hai nhân viên công lực. Để tự vệ, một nữ cảnh sát viên nổ súng bắn chết người đàn ông, theo tin của cảnh sát Tây Ban Nha. Còn chờ xác định rõ giấy tờ mang trong người có phải là của chính hung thủ hay không.

(AFP) - Tân thủ tướng Pakistan muốn đối thoại "không ngừng" với Ấn Độ. Tiếp theo lời chúc mừng nhậm chức và đề nghị đối thoại của thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, nhân cuộc họp báo đầu tiên ngày 20/08/2018 tại Islamabad, tân thủ tướng Pakistan Imran Khan muốn "hai cường quốc hạt nhân láng giềng" tìm một giải pháp "khác với" quân sự. Tân ngoại trưởng Shah Mehmood Queshi cho biết giải pháp đó là "đối thoại không ngừng".

(AFP) - Taliban bác đề nghị hưu chiến của tổng thống Afghanistan. Lực lượng Taliban hôm 20/08/2018 tuyên bố bác bỏ đề nghị ngưng bắn ba tháng do tổng thống Ashraf Ghani loan báo tối chủ nhật. Vài giờ sau khi Kabul đưa ra đề nghị này, Taliban cho biết sẽ thả "hàng trăm kẻ thù" nhân mùa chay Aid el Kebir, kéo dài ba tháng kể từ 21/08 đến 21/11, ngày sinh nhật của Tiên tri Mohamed. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, một toán Taliban đã chận xe khách, bắt cóc ít nhất 200 người trên một trục lộ thuộc tỉnh Kunduz.