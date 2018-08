Nhiều trại tạm cư của người Venezuela tại Brazil bị đốt phá

Sáng hôm qua 18/08, một người Brazil làm nghề buôn bán tại thành phố Pacaraima, bang Roraima bị thương, gia đình ông cho rằng ông đã bị một di dân Venezuela đánh và ăn trộm tài sản. Giận dữ, hàng trăm người dân Brazil đã tấn công hai trại tạm cư của người tị nạn Venezuela và đốt phá tài sản của họ.

Quân cảnh Brazil cho biết trong vụ đụng độ giữa người tị nạn Venezuela và dân bản địa, 3 người Brazil đã bị thương, nhưng không ai bị bắt. Nhưng chính quyền bang Roraima không cho biết thông tin về số nạn nhân Venezuela.

Bang Romaira nằm ở phía Bắc Brazil, giáp ranh Venezuela, là nơi tị nạn của nhiều người Venezuela. Trong một thông cáo, chính phủ Venezuela đã yêu cầu nhà chức trách Brazil phát huy mọi biện pháp để bảo vệ di dân Venezuela, cũng như gia đình và tài sản của những người này.

Trong khi đó, bà Suely Campos, thống đốc bang Roraima đã kêu gọi chính quyền Brasilia tăng cường lực lượng an ninh tới hỗ trợ để « đối phó với tình trạng tội phạm gia tăng » mà bà cho là do làn sóng di dân Venezuela gây ra. Bộ trưởng An ninh nội địa Brazil thông báo sẽ điều thêm lính đến bang này để hỗ trợ lực lượng an ninh địa phương.