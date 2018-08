Hoa Kỳ : Các cựu giám đốc CIA lên án Trump

Theo hãng tin AFP, trong tuyên bố đưa ra hôm qua, 17/08/2018, các cựu giám đốc CIA do các tổng thống Cộng Hòa và Dân Chủ bổ nhiệm trước đây, trong đó có Robert Gates, George Tenet, Porter Goss, Leon Panetta and David Petraeus, lên án quyết định của tổng thống Trump thu hồi tư cách trong sạch về an ninh ( security clearance ) của ông John Brennan, giám đốc CIA từ năm 2013 đến 2017. Hàng chục cựu quan chức tình báo cao cấp cũng đã ký tên ủng hộ bản tuyên bố này.

Cho tới nay, các cựu quan chức trong ngành tình báo Mỹ vẫn được giữ quy chế trong sạch về an ninh, cho phép họ tiếp tục hưởng đặc quyền tiếp cận các thông tin mật.

Mô tả hành động của tổng thống Trump đối với ông Brennan là « không thích hợp và vô cùng đáng tiếc », các cựu giám đốc CIA nhấn mạnh « chúng tôi chưa bao giờ thấy việc chuẩn y hay thu hồi tư cách trong sạch an ninh được sử dụng như là một công cụ chính trị như trong trường hợp này ».

Hai trong số những người ký tên vào bản tuyên bố, cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia James Clapper và cựu giám đốc CIA Michael Hayden, theo tổng thống Trump, cũng có thể nằm trong danh sách những nhân vật bị mất tư cách trong sạch an ninh.

Theo thông báo của Nhà Trắng, ông Brennan, một nhân vật vẫn chỉ trích nặng nề ông Donald Trump, đã bị hủy tư cách trong sạch về an ninh là vì ông này đã có cách hành xử « thất thường ».

Hành động của tổng thống Mỹ đã bị nhiều người trước đó lên án, trong đó có cựu đô đốc William McRaven, chỉ huy lực lượng biệt kích hải quân SEAL, tức lực lượng đã hạ sát trùm khủng bố Osama bin Laden.

Tuy nhiên, đa số các đồng minh Cộng Hòa của tổng thống Trump thì bênh vực ông hoặc từ chối lên án hành động của ông.

Hôm qua, chính ông Trump đã tuyên bố có thể sẽ rút tư cách trong sạch an ninh của ông Bruce Ohr, một quan chức bộ Tư Pháp, một phần vì ông này làm việc cho một công ty đã cung cấp một hồ sơ theo đó Nga đang nắm những bằng chứng kết tội tổng thống đương nhiệm của Mỹ.

Theo tờ Washington Post, Nhà Trắng đã chuẩn bị sẳn các văn bản rút lại tư cách trong sạch an ninh của các cựu quan chức hoặc quan chức đương nhiệm đã chỉ trích tổng thống Trump hoặc có tham gia vào cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ.