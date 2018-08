Vĩnh biệt giọng ca huyền thoại Aretha Franklin

Theo tin từ phía gia đình, Aretha Franklin qua đời vào buổi trưa ngày 16/08 (theo giờ địa phương) tại nhà riêng ở Detroit, Michigan, trong sự chăm sóc của gia đình và người thân. Từ vài ngày trước đó, khi biết tin bệnh tình của bà vô phương cứu chữa, các nhân vật nổi tiếng như mục sư Jesse Jackson và nam danh ca Stevie Wonder đã đến thăm bà lần cuối. Stevie Wonder từng làm việc với bà vào những năm đầu thập niên 1970, thời tập nhạc Amazing Grace trở thành album Phúc âm (gospel) bán chạy nhất thế giới.

Đặc phái viên RFI Eric de Salve ghi lại cảm xúc của một số người hâm mộ tại quê nhà Detroit của ca sĩ :

« Trước cửa Nhà thờ Aretha Franklin ở Detroit, một số người hâm mộ tưởng nhớ ca sĩ bằng những ca khúc của bà. Một số khác cầu nguyện và lặng lẽ viết một lời từ biệt hoặc đặt một bó hoa.

Tại khu phố nghèo nơi nữ danh ca lớn lên, dường như mọi người dân đều biết đến bà. Nhưng người lớn tuổi như Brenda gọi Aretha Franklin với tên thân mật là RiRi : « Bà ấy cũng giản dị như mọi người ở đây. Khi Aretha Franklin qua đây, bà chào mọi người, hỏi thăm sức khỏe. Đó là một người phụ nữ của công chúng. Không hề có vệ sĩ quanh bà. Mọi người đều có thể nói chuyện với RiRi. Và Aretha Franklin luôn trở lại nhà thờ nơi đây ».

Aretha Franklin trút hơi thở cuối cùng ở Detroit, thành phố mà nữ hoàng nhạc soul luôn chung thủy và luôn tâm huyết.

Ông Charles Turner chia sẻ : « Bà như một người mẹ. Hàng tháng bà tặng đồ an cho những người vô gia cư ở đây. Bà để họ ôm hôn mình. Có ngôi sao nào làm như vậy không ? »

Ông Charles Turner, là một trong số các mục sư ở Nhà thờ Aretha Franklin, nói tiếp : « Những người dân ở đây bị cắt khí đốt vào mùa đông, những người không thể trả được tiền thuê nhà, bà gửi ngân phiếu cho họ. Chúng tôi sẽ rất nhớ bà. Không ai có thể thay thế được vị trí này ».

Suốt buổi tối, trước cửa Nhà thờ nơi cha bà từng giảng đạo, người dân trong khu vực tiếp tục tưởng nhớ đến Aretha Franklin ».

Aretha Franklin : "Giọng ca vĩ đại nhất trong lịch sử"

Sau khi Aretha Franklin qua đời, hàng loạt tin chia buồn được đăng tải trên các mạng xã hội, Beyoncé, Jay-Z, Gloria Gaynor, Céline Dion, Paul McCartney đều thể hiện sự ngưỡng mộ của họ, tất cả đều công nhận tầm ảnh hưởng của Aretha Franklin, người luôn truyền cảm hứng cho biết bao nghệ sĩ khác.

Về phần mình, cựu tổng thống Obama, từng rơm rớm nước mắt khi nghe bà hát bài (You Make Me Feel Like) A Natural Woman tại lễ trao giải vinh dự thường niên Kennedy Center Honors, đánh giá là hơn ai hết, giọng ca của Aretha Franklin phản ánh những bước thăng trầm của lịch sử nước Mỹ.

Đối với John Legend, những giọng ca huyền thoại không bao giờ chết, mà vẫn sống mãi trong lòng người mến mộ. Còn theo Elton John, từng biểu diễn bên cạnh Aretha Franklin tại New York tháng 11/2017, và đó cũng là lúc bà xuất hiện lần cuối cùng trước công chúng, kể từ nay thế giới sẽ thiếu vắng ‘‘giọng ca vĩ đại nhất trong lịch sử’’.

Trong sự nghiệp âm nhạc dài trên sáu thập kỷ (từ năm 1956 đến năm 2017), Aretha Franklin đã bán hơn 75 triệu đĩa hát trên toàn thế giới, cho ra mắt khoảng 80 album trong đó có hơn một nữa là album phòng thu. Trên số 130 đĩa đơn từng được phát hành, 21 ca khúc từng đoạt ngôi vị quán quân trên thị trường nhạc r&b. Lúc sinh tiền, nam danh ca Ray Charles từng khẳng định : “Không ai có thể hát hay bằng Aretha Franklin”. Tạp chí Rolling Stone đồng ý với nhận định này, vì trên danh sách công bố cách đây đúng 10 năm (2008) : Aretha Franklin đứng hạng đầu trong số 100 giọng ca hay nhất mọi thời đại.