(Reuters) - Bão số 4 yếu đi khi đến Việt Nam. Bão nhiệt đới Bebinca (Việt Nam gọi là bão số 4) hôm nay 17/08/2018 đã giảm cường độ thành áp thấp khi vào đến miền bắc Việt Nam. Tuy một số làng ở Nghệ An bị ngập lụt, nhưng thiệt hại không nhiều. Trước đó chính quyền đã huy động hàng ngàn binh lính, chuẩn bị kế hoạch sơ tán dân và ra lệnh ra tàu bè phải vào bến.

(AFP) - Hơn một chục quan chức Trung Quốc bay chức vì vụ vắc-xin dỏm. Tân Hoa Xã hôm nay 17/08/2018 loan tin Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cách chức hoặc buộc từ chức khoảng 12 quan chức sau xì-căng-đan vắc-xin dỏm đã gây phẫn nộ tại Hoa lục. Trong số đó có phó chủ tịch tỉnh Cát Lâm (Jilin), nơi có trụ sở của công ty vi phạm.

(Reuters) – Trung Quốc : Bị bắt vì hỏi Đài Loan sao không thể là quốc gia. Một thanh niên tên Yang, 18 tuổi ở Mã An Sơn (Maanshan) thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc hôm nay 17/08/2018 đã bị bắt vì thắc mắc trên mạng Vi Bác : « Luật nào nói rằng không thể coi Đài Loan là một quốc gia ? ». Từng bị công an cảnh cáo vì những « lời bình xấu » trên mạng, Yang đã nhận tội và bị tống giam.

(AFP) - Kim Jong Un lên án « các thế lực thù nghịch » chịu trách nhiệm về các biện pháp trừng phạt « đê tiện ». Phát biểu trên được các cơ quan thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên đăng lại ngày 17/08/2018, trong bối cảnh Washington yêu cầu duy trì áp lực quốc tế đối với chế độ Bình Nhưỡng. Ngày 14/08, bộ Ngân Khố Mỹ trừng phạt hai doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc, bị cáo buộc tiếp tục trao đổi thương mại với Bắc Triều Tiên, bất chấp cấm vận quốc tế.

(Reuters) - Mỹ hoãn diễu binh vì chi phí quá cao. Cuộc diễu binh như Quốc khánh Pháp mà tổng thống Donald Trump mong muốn dự kiến tổ chức vào ngày 10/11/2018 được dời lại đến sang năm, theo thông báo của bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ hôm qua 16/08/2018. Một quan chức ẩn danh cho biết cuộc diễu binh nhằm vinh danh các cựu chiến binh đồng thời kỷ niệm 100 năm Đệ nhất Thế chiến kết thúc, sẽ tốn kém trên 90 triệu đô la, gấp ba dự chi ban đầu.

(AFP) - Đại học Y New York miễn học phí. Việc đăng ký vào học khoa Y của trường đại học danh tiếng NYU ở New York sẽ được miễn phí cho tất cả các sinh viên kể từ niên khóa tới, trong khi cho đến nay chương trình học tốn ít nhất 220.000 đô la. Chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường hôm 16/08/2018 thông báo như trên, cho biết đó là nhờ đóng góp của các mạnh thường quân. Tuy học phí được miễn, nhưng các chi phí hành chính và nhà ở cũng lên đến 27.000 đô la/năm.

(AFP) - Hãng hàng không Air France-KLM có tổng giám đốc mới. Ông Benjamin Smith, từng là nhân vật số hai của Air Canada, sẽ chính thức nhậm chức từ tháng 09/2018. Khoản tiền lương hơn 3 triệu euro/năm của ông, cao hơn người tiền nhiệm, bị chỉ trích trong bối cảnh nhân viên Air France đình công suốt 15 ngày vào mùa xuân vừa qua để đòi được tăng lương.

(Reuters) - Ả Rập Xê Út hứa giúp Syria 100 triệu đô la để bình ổn nhiều khu vực. Đây là các khu vực không còn nằm dưới quyền kiểm soát của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo. Ngày 16/08/2018, bộ Ngoại Giao Mỹ đã hoanh nghênh khoản trợ giúp của Ryiad vì chính quyền tổng thống Trump dự tính giảm tài trợ chương trình trợ giúp Trung Đông, trong đó có Syria và dải Gaza.

(AFP) - « Cần khẩn cấp giảm căng thẳng vào cứu trợ nhân đạo ở Gaza ». Đây là nhận định chung của hai tổng thống Pháp và Ai Cập trong cuộc điện đàm ngày 16/08/2018. Tổng thống Macron đánh giá cao nỗ lực của Ai Cập để đạt được hưu chiến ở Gaza từ ngày 09/08, và cải thiện trợ giúp nhân đạo cho dân thường. Từ ngày 30/03, có ít nhất 169 người Palestine bị chết ở Gaza vì bị Israel oanh kích.