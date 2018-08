Nga : Tổ chức nhân quyền Memorial bị đuổi khỏi trụ sở ở Saint-Pétersbourg

Từ Matxcơva, thông tín viên RFI Etienne Bouche cho biết thêm chi tiết :

« Các thành viên của Memorial đã biết tin này từ nhiều ngày qua, nhưng dân biểu Boris Vichnevski mới tiết lộ hôm qua. Vị dân biểu đối lập, vốn rất tích cực, tỏ ra phẫn nộ trước quyết định của chính quyền Saint-Pétersbourg buộc tổ chức này phải chuyển đi, trong khi Mémorial có trụ sở ở đây từ năm 1997.

Là đồng chủ tịch của chi nhánh địa phương, Alexandre Daniel nhấn mạnh việc chẳng có lý do nào được đưa ra. Ông nói : « Có thể có nhiều cách giải thích. Hoặc đơn thuần vì lý do thương mại, chẳng hạn có ai đó muốn lấy lại địa điểm này ; hoặc là do ý thức hệ. Mémorial là một tổ chức rõ ràng không được chính quyền ưa thích, bởi vì chúng tôi đại diện cho ký ức lịch sử mà chính quyền hiện nay cảm thấy khó chịu.

Nhưng tất cả chưa là gì đối với hoạt động thực tế của Memorial ở Saint-Pétersbourg. Trong số ba chức năng của tổ chức, chi nhánh Saint-Pétersbourg phụ trách trước hết là trợ giúp xã hội hơn là nghiên cứu lịch sử, hoặc việc bảo vệ nhân quyền đã làm cho chính quyền tức tối ».

Được nhà ly khai Andreï Sakharov thành lập năm 1989, Memorial hiếm khi bị tấn công trực tiếp, nhưng các hoạt động của tổ chức phi chính phủ này thường bị áp lực gián tiếp. Hai trong số các đại diện địa phương ở Kareliya và Chehnya hiện đang bị tư pháp nhắm đến ».

Hai thiếu nữ được thả sau 5 tháng bị tù vì biểu tình

Tư pháp Nga hôm qua 16/08/2018 đã ra lệnh quản thúc tại gia hai thiếu nữ bị cáo buộc là « cực đoan », sau 5 tháng giam giữ vi đi biểu tình tại Matxcơva hồi tháng Ba. Anna Pavlikova, 18 tuổi, lúc bị bắt vẫn còn vị thành niên, và Maria Doubovik, 19 tuổi, tình trạng sức khỏe sa sút nặng nề trong lúc bị giam cầm. Tối thứ Tư 15/8 hàng trăm người, tay cầm thú nhồi bông, đã xuống đường dưới cơn mưa tầm tã để đòi trả tự do cho hai cô gái.