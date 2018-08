(AFP) - Cho dù bị tăng thuế, xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ chỉ giảm nhẹ trong tháng 7. Thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc trong tháng 7 tiếp tục ở mức 28,09 tỉ đô la, giảm chút ít so với 29,09 tỉ đô la hồi tháng 6, nhưng tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là các số liệu đầu tiên mà hải quan Trung Quốc đưa ra kể từ khi chính quyền Mỹ áp đặt loạt trừng phạt đầu tháng 7, tăng thuế 25% nhắm vào 34 tỉ đô la hàng Trung Quốc. Về toàn cầu, xuất khẩu của Trung Quốc ngược lại tăng hơn so với tháng 6 (+11,2%).

(AFP) - Indonesia : Động đất đảo Lombok khiến hơn 165.000 dân mất nhà. Trận động đất kinh hoàng 6,9 độ richter tại đảo Lombok, Indonesia, khiến ít nhất 131 người thiệt mạng, tính cho đến hôm nay, 8/8/2018. Nhiều ngôi làng trên hòn đảo hơn 4.700 km² này hoàn toàn bị phá hủy. Số người bị thương nặng ước tính là 1.477. Các nạn nhân có nguy cơ lâm vào tình trạng đói, khát và thiếu chăm sóc y tế.

(AFP) - Nhật Bản lại hứng bão. Bão Shanshan với sức gió 180 km/giờ, đã áp sát thủ đô Nhật Bản vào hôm nay, 08/08/2018, kèm theo mưa to gió lớn, gây xáo trộn giao thông trong vùng Tokyo. Đài khí tượng Nhật Bản đã cảnh báo về nạn lụt lội, đất lở, sóng to, kêu gọi dân chúng chấp hành chỉ thị di tản của chính quyền vùng bị bão.

(Reuters) - Thủ tướng Cam Bốt ấn định ngày họp Quốc Hội mới là 05/09/2018. Theo thông báo công bố hôm nay, 08/08, hai ngày sau đó sẽ có cuộc họp hội đồng bộ trưởng đầu tiên. Buổi khai mạc Quốc hội mới sẽ do quốc vương Norodom Sihamoni chủ trì. Tuy kết quả chính thức chỉ được công bố trung tuần tháng 8 nhưng đảng của ông Hun Sen khẳng định đã giành trọn số 125 ghế đại biểu trong cuộc bầu ngày 29/07 vừa qua.

(AFP) - Tập đoàn Hàn Quốc Samsung sẽ đầu tư 161 tỷ đô la để phát triển. Theo thông báo ngày 08/08/2018, trong số 161 tỷ đô la đầu tư trải trên 3 năm, thì 22 tỷ sẽ dành cho lãnh vực thông minh nhân tạo, xe tự động, mục tiêu là để phát triển tập đoàn trong tương lai. Đầu tư này phần lớn là từ chi nhánh Samsung Electronics. Thị trường vi mạch điện tử vẫn tốt nhưng điện thoại thông minh có khựng lại, nên Samsung muốn tìm động cơ phát triển khác.

(AFP) - Washington chuẩn bị áp thuế trên thêm 16 tỷ đô la hàng nhập Trung Quốc. Chính quyền Mỹ hôm 07/08/2018 cho biết sẽ áp thuế 25% trên tổng cộng 50 tỷ đô la hàng nhập Trung Quốc. Bên cạnh 25% áp trên 34 tỷ đô la có hiệu lực từ 6/07, thì sắp tới đây sẽ đánh thêm 25% trên một khoản mới 16 tỷ đô la, có hiệu lực vào ngày 23/08, liên quan đến 279 mặt hàng trong đó có trang thiết bị nông nghiệp, phụ tùng điện. Theo Cơ Quan Đại Diên Thương Mại Mỹ - USTR, danh mục sản phẩm bị áp thuế sẽ được nhanh chóng đưa lên công báo.

(AFP) - Bộ trưởng tình báo Israel hài lòng trước việc một nhà khoa học vũ khí hàng đầu Syria bị ám sát. Ông Yisrael Katz đã tỏ thái độ như trên ngày 07/08/2018, nhưng từ chối bình luận về thông tin cáo buộc tình báo Israel đứng sau vụ đánh bom đẫm máu. Tướng Aziz Asbar - người đứng đầu trung tâm nghiên cứu vũ khí của chính phủ Syria - cùng tài xế đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng xe gài bom hôm 04/08. Tờ báo Mỹ New York Times hôm 06/08 trích dẫn "một quan chức tình báo Trung Đông cấp cao" cho rằng Israel đứng sau vụ ám sát.