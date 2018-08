Canada- Ả Rập Xê Út leo thang đấu khẩu

Ottawa khẳng định « tiếp tục bảo vệ nhân quyền » trên thế giới sau khi Ryad thông báo trục xuất đại sứ Canada với lý do « can thiệp vào nội tình » Ả Rập Xê Út, ủng hộ một phụ nữ tranh đấu đòi tự do cho chồng cũ và anh trai, hai blogger bất đồng chính kiến.