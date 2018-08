(Reuters) - Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ làm kinh tế kiểu « tống tiền ». Tờ Nhân Dân Nhật Báo, hôm 06/08/18, đăng bài bình luận đả kích chính sách kinh tế của chính phủ Donald Trump, đồng thời trấn an các nhà đầu tư về nền kinh tế Trung Quốc. Thay vì chỉ trích Hoa Kỳ, bài viết chỉ trích cá nhân ông Trump, đồng thời ghi nhận rằng « cai trị một quốc gia không như làm chủ một doanh nghiệp » với hàm ý những hành động của nguyên thủ Mỹ đã bôi nhọ uy tín của Hoa Kỳ.

(AFP) - Tổng thống Đài Loan dự trù tăng ngân sách quốc phòng trong bối cảnh quan hệ với Bắc Kinh đang xấu đi. Bà Thái Anh Văn ngày 06/08/2018 đề xuất tăng 5,6% ngân sách quốc phòng cho năm 2019, kế hoạch này sẽ được thảo luận tại Quốc Hội. Nếu được chấp thuận ngân sách quốc phòng của Đài Loan vào năm tới sẽ đạt 11,3 tỷ đô la.

(AFP) - Cựu toàn quyền Hồng Kông tố cáo Bắc Kinh đàn áp tự do ngôn luận. Sau vụ Bắc Kinh đòi Câu Lạc Bộ các Phóng Viên Nước Ngoài Hồng Kông FCC hủy bỏ buổi nói chuyện của ông Trần Hạo Thiên (Andy Chan), lãnh đạo phong trào độc lập Hồng Kông, dự trù ngày 14/08/2018 tới đây, vào hôm nay 06/08, ông Chris Patten, toàn quyền Hồng Kông cuối cùng trước khi vùng lãnh thổ này được trả cho Trung Quốc, đã cho rằng Bắc Kinh không thể « kiểm duyệt những người chỉ vì không thích những gì họ nói ». Đây là lần đầu tiên mà Trung Quốc đưa ra yêu cầu loại này đối với định chế rất có uy tín như FCC, cho thấy Bắc Kinh ngày càng muốn bóp nghẹt các quyền tự do mà trên nguyên tắc Hồng Kông còn được hưởng.

(Reuters) - Anwar Ibrahim đắc cử chủ tịch Đảng Công Lý Nhân Dân tại Malaysia. Hãng tin nhà nước Malaysia Bernama hôm 05/08/18, đưa tin trên. Với chức vụ này, ông Anwar Ibrahim sẽ là người thay thế vị trí nếu thủ tướng đương nhiệm Mahathir Mohamad từ chức.

(AFP) - Vua đầu bếp của Pháp, Joël Robuchon qua đời vì ung thư, thọ 73 tuổi. Được mệnh danh là « đầu bếp thể kỷ », Joël Robuchon từng bước thăng tiến trong thế giới nghệ thuật ẩm thực Pháp. Ông từng đoạt những giải thưởng lớn như giải vinh danh Nghệ Nhân tài hoa nhất của nước Pháp, đầu bếp trong năm và thậm chí là năm 1990, Robuchon còn đoạt luôn danh hiệu « đầu bếp của thế kỷ ». Báo giới Anh Mỹ xem Joël Robuchon là « nhà đầu bếp của thế giới ». Robuchon làm chủ tổng cộng 30 nhà hàng.

(AFP) - Lãnh đạo ngành cảnh sát và cứu hỏa Hy Lạp mất chức. Chính quyền Hy Lạp ngày 05/08/2018 cách chức lãnh đạo ngành cảnh sát và cứu hỏa sau vụ hỏa hoạn tại Mati, gần thủ đô Athens ngày 23/07, làm 90 người thiệt mạng. Trước đó hai ngày, thủ tướng Tsipras đã cách chức thứ trưởng Nikos Toskas đặc trách bộ Dân Sự.

(AFP) - Ả Rập Xê Út cấp thị thực cho một nhà ngoại giao Iran. Cử chỉ hiếm hoi này được hãng thông tấn nhà nước Iran, Irna, thông báo ngày 06/08/2018 cho thấy căng thẳng ngoại giao đang được hạ nhiệt giữa hai đối thủ ở Trung Đông. Nhà ngoại giao Mohammad Alibak được phép đến làm việc tại lãnh sự Iran ở Jeddah. Riyad cắt quan hệ ngoại giao với Teheran từ đầu năm 2016, sau vụ tấn công đại sứ Ả Rập Xê Út tại Iran.

(AFP) - Tây Ban Nhà thả thủ phạm một vụ tấn công đẫm máu của ETA. Ông Santiago Arrospide Sarasola, còn được biết với tên Santi Potros, đã được trả tự do ngày 05/08/2018 sau 30 ngồi tù vì tham gia vụ khủng bố đẫm máu nhất vào năm 1987 làm 21 người chết tại Barcelona. Là một trong số các thủ lĩnh của nhóm ly khai người xứ Basque ETA, ông bị kết án tổng cộng 3.000 năm tù vì nhiều tội danh khác nhau nhưng chỉ thi hành án 30 năm do đây là thời gian tối đa bị tước quyền tự do tại Tây Ban Nha.

(AFP) - Nổ súng giữa các băng đảng xảy ra tại Chicago, Mỹ. Đã có nhiều vụ nổ súng giữa các băng đảng xảy ra vào hôm 05/08/18, tại thành phố Chicago, dẫn tới 44 người bị bắn, 5 người thiệt mạng. Theo phóng sự của hãng tin CNN, phần lớn số vụ nổ súng diễn ra vào đêm và rạng sáng. Chicago là thành phố có nhiều vụ án mạng nhất Hoa Kỳ trong năm 2016.