Nắng nóng kỷ lục tại châu Âu

Hãng tin AFP, trích thông tin của cơ quan dự báo thời tiết khí tượng của Pháp Météo-France, cho biết “cao điểm của đợt nắng gắt và nóng sẽ diễn ra tại khu vực phía đông nam vào thứ Hai, sau đó tại khu vực phía tây bắc, phía tây miền trung và vùng phụ cận Paris vào thứ Ba. Nhiệt độ ngày thứ Hai có thể lên tới 36 độ C tại Toulouse và 37 độ C tại Bordeaux. Vào thứ Ba, tại Paris và Lyon sẽ có thể lên tới 36 độ C”.

Đợt nắng gắt và nhiệt độ cao này đã gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng đặc biệt tại khu vực thủ đô nước Pháp, xe hơi bị hạn chế đi lại.

Vào chiều tối ngày 07/08, thời tiết dự kiến sẽ dễ chịu hơn nhờ có đợt gió mát từ Đại Tây Dương đổ vào.

Còn tại các quốc gia châu Âu khác, vào dịp cuối tuần, nhiệt độ cũng trên đà đi xuống. Tại Bồ Đào Nha, nhiệt độ hôm qua đã hạ, sau khi nước này trải qua “ngày nóng nhất trong 18 năm qua” vào thứ Bảy 04/08 với nhiệt độ trung bình trong ngày lên tới 41,6 độ C.

Còn tại Đức, vào cuối tuần vừa rồi đã có đợt mưa làm dịu bầu không khí. Nhưng theo dự báo, nhiệt độ tại đây vẫn có thể lên tới 39 độ C.